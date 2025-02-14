Німеччина відмовила у в’їзді тисячам українських біженців: названо причини

Тоірк до Німеччини не пустили 45 тисяч іноземців, серед них понад 15 тисяч українців

Українці становлять 19,1% тих, кому було відмовлено у в’їзді на кордоні Німеччини з серпня 2023 року

Відколи Німеччина поновила контроль на власних кордонах півтора року тому, до країни не пропустили десятки тисяч іноземців. Кожен п'ятий із них – українець. Про це свідчить державна статистика, передає Euractiv.

Українці становлять 19,1% тих, кому було відмовлено у в’їзді на кордоні Німеччини з серпня 2023 року. Більше – тільки сирійців, але не набагато – 19,8%. Загалом у 2023 році до Німеччини не пустили 35,6 тисячі іноземців, а торік – вже 45 тисяч. Серед них понад 15 тисяч українців.

«Результати дивують, оскільки українці, які тікають від вторгнення Росії в їхню країну, зазвичай можуть отримати захист і тимчасове проживання в будь-якій країні ЄС. Їм також дозволено подорожувати в межах Шенгенської зони для відпочинку», – пишуть журналісти.

Міністерство внутрішніх справ Німеччини в коментарі виданню пояснило, що у переважній більшості випадків відмова українцям у в’їзді пов’язана зі спробами змінити місце проживання: з іншої країни ЄС, де вони вже отримали офіційний захист – на Німеччину. Якщо це робиться приховано і без попереднього дозволу, це може бути причиною для відмови у в’їзді.

Речник німецького МВС також додав, що деяких українців розвертають через відсутність додаткових документів, необхідних навіть для туристичних поїздок у межах Шенгенської зони.

Нагадаємо, міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер виступив із пропозицією запровадити для українських біженців окремий правовий статус, який дозволить знизити витрати на соціальні виплати та сприяти залученню біженців на ринок праці. Лінднер зазначив, що необхідно розглянути можливість введення нової моделі підтримки для українських переселенців.

До слова, через рішення президента США Дональда Трампа призупинити іноземну допомогу за програмою USAID, найбільша в Польщі база допомоги біженцям з України Mapuj Pomoc лишилася без фінансування.

До слова, кількість біженців у ЄС збільшилася ще на 25 тисяч за місяць. Станом на 31 грудня 2024 року майже 4,3 млн громадян, які виїхали з України внаслідок розв'язаної Росією повномасштабної війни, мали статус тимчасового захисту в Європейському Союзі.