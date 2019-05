Рене Зеллвегер выпускает первый сольный альбом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рене Зеллвегер

Этой осенью на экраны выйдет новый фильм с участием Рене Зеллвегер «Джуди»

В новом фильме она воплотила легендарную американскую певицу Джуди Гарленд. Благодаря папарацци мы видели несколько кадров со съемочной площадки, а сегодня также состоялась премьера трейлера. Но оказалось, что Рене настолько вдохновилась ролью, что пошла еще дальше - она записала свой первый сольный альбом, сборник cover-версий песен Гарленд, в том числе самых известных - Over The Rainbow и Get Happy.

«Я очень четко объяснил Рене, что не жду от нее пародии на голос Джуди Гарленд. Я хотел, чтобы она спела эти песни по-своему, и в конечном итоге результат получился просто фантастическим», - делится впечатлениями режиссер проекта Руперт Голд.

Песни были записаны на культовой студии звукозаписи Abbey Road в Лондоне. Сообщается, что пластинка увидит свет 27 сентября - за неделю до мировой премьеры картины 4 октября.

Джерело: Hello!