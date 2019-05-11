HBO выпустили второй трейлер второго сезона сериала «Большая маленькая ложь»



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В начале июня поклонники уже смогут посмотреть первую серию

Период с середины апреля до середины мая скрашен для любителей сериалов новыми эпизодами «Игры престолов», а уже с начала июня их аппетит будет удовлетворять другой популярный проект современности - «Большая маленькая ложь».

Главные роли во втором сезоне все так же сыграли Николь Кидман, Риз Уизерспун, Шейлин Вудли, Зои Кравиц и Лора Дерн. А присоединилась к ним Мерил Стрип - в роли свекрови героини Николь Кидман. Сегодня на YouTube-канале HBO появился новый трейлер второго сезона.

Напомним, «Большая маленькая ложь» - это экранизация книги Лианы Мориарти о богатых семьях, проживающих в роскошном калифорнийском районе Монтерей. В первом сезоне череда вечеринок и роскошных будней у океана прервалась страшной новостью: на благотворительном балу было совершено убийство. Однако ни имя жертвы, ни личность убийцы до последней серии первого сезона не разглашались. Теперь во втором сезоне, когда тайное наконец стало явным, главные героини будут разбираться с последствиями произошедшего.





Джерело: Hello!