Окупанти вдарили по автівці в Запорізькому районі, є загиблі

Окупанти вдарили дроном по автівці в Запорізькому районі

Внаслідок ворожої атаки на Запорізький район загинули двоє людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

За його словами, російський FPV-дрон влучив у легковий автомобіль, який рухався територією Біленьківської громади. Після влучання автівка загорілася.

Двоє людей, які перебували всередині автомобіля, загинули на місці.

Нагадаємо, вночі ворог завдав масованого удару безпілотними літальними апаратами по Харківській області, що спричинило численні пожежі в різних районах. Серед цивільного населення є постраждалі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС України.

Внаслідок атаки зафіксовано руйнування в кількох населених пунктах.

Також цієї ночі Балаклійська громада вкотре зазнала атаки ударними дронами. Окупанти спрямували БпЛА по центральній частині міста. Про це повідомив очільник Балаклійської МВА Віталій Карабанов, передає «Главком».

Зафіксовано влучання в приватне домоволодіння та нежитлову будівлю. Внаслідок влучання виникла пожежа. Також є пошкодження у прилеглих багатоквартирних будинках.

До слова, російські терористи атакували ударними дронами місто Чугуїв.

Внаслідок обстрілу БпЛА відомо про двох постраждалих та пошкодження багатоквартирного будинку. На місці працюють профільні служби.