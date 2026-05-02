Українська біженка чесно розповіла про життя в Нідерландах

Рік пошуків та постійні відмови не зупинили пару з Харкова на шляху до оренди житла

Пошук постійного житла за кордоном залишається одним із найбільших викликів для українських переселенців. Українка Ельвіра, яка виїхала з Харкова та попросила притулку в Нідерландах, розповіла про свій шлях до власного орендованого будинку. Про це пише «Главком» із посиланням на «Фокус».

Українка разом зі своїм партнером провела три з половиною роки у таборі для біженців. Увесь цей час вони мешкали в крихітній кімнаті розміром три на три метри. Втомившись від постійних обмежень, пара прийняла рішення шукати власне житло.

Пошук квартири виявився марним протягом тривалого часу: біженці цілий рік отримували відмови від орендодавців.

Коли парі врешті-решт вдалося знайти будинок, радість супроводжувалася неабияким стресом. Жінка зізнається, що залишати звичне, хоч і дискомфортне середовище притулку, було психологічно важко.

«Переїжджати з притулку для біженців на орендоване житло було дуже страшно… За цей час ми звикли до правил та заборон. Але ми завжди розуміли, що це тимчасове житло. Але коли все склалось, було дуже страшно прийняти рішення про переїзд, взяти на себе всю відповідальність та зробити крок у невідомість. Проте бажання виявилось сильнішим за страх», – ділиться харків’янка.

Зараз пара вже три місяці мешкає у власному будинку. Головною перевагою самостійного життя українці називають відсутність суворих табірних правил. Їм більше не потрібно звітувати адміністрації про кожен свій крок або чекати у довгих чергах, щоб просто випрати речі.

Оцінюючи пройдений шлях, Ельвіра не шкодує про ухвалене рішення.

«Якщо коротко, переїзд був одним з найкращих рішень за всю еміграцію», – резюмувала українка.

