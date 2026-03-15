У віці 88 років помер популярний блогер дід Толя

Дід Толя запамʼятався глядачам дотепними висловлюваннями з ненормативною лексикою
Чоловіку через хворобу ампутували ногу, він помер через ускладнення після операції

У віці 88 років помер популярний інтаграм-блогер та тіктокер дід Толя з міста Камʼянець-Подільський Хмельницької області. Як інформує «Главком», про це повідомив онук блогера Олександр Гусін.

«Тільки що подзвонили до моєї мами й сказали, що діда не стало, так. Ми робили все, що можливо. Ми робили все, що можливо», – розповів Олександр Гусін.

За словами Олександра Гусіна, через хворобу його дідусю ампутували ногу, але чоловік помер від ускладнень після операції.

Олександр Гусін та його дідусь Анатолій вели у соцмережах канали «Дід Толя та онук», що були популярними серед користувачів. Чоловіки знімали гумористичні відео, які набирали мільйони переглядів. Дід Толя запамʼятався глядачам дотепними висловлюваннями з ненормативною лексикою та став героєм багатьох мемів. Зокрема, він здобув популярність через відео, на якому переспівав пісню «Стефанія» гурту Kalush.

У інстаграмі на сторінку дуету підписані 112 тис. користувачів, а у ТікТок за ними стежать понад 1,2 млн підписників.

Образ діда Толі став своєрідним інтернет-символом. Багатьом він запам’ятався як простий український дідусь із характером. Приблизно рік тому через вік і через проблеми зі здоров’ям він перестав зніматися у нових роликах.

