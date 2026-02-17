Головна Техно Телеком
Іспанія ініціює розслідування проти Х, Meta і TikTok через згенеровані фото дітей

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Іспанія ініціює розслідування проти Х, Meta і TikTok через згенеровані фото дітей
Іспанія стала однією з країн, що заборонили доступ до соціальних мереж користувачам до 16 років
фото: The Denver Post

Іспанський уряд доручив прокуратурі перевірити поширення дитячої порнографії з використанням штучного інтелекту в соцмережах

Уряд Іспанії наказав прокурорам розслідувати платформи соцмереж Х, Meta і TikTok за ймовірне поширення матеріалів із сексуальним насильством над дітьми, створених штучним інтелектом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Ці платформи підривають психічне здоров’я, гідність і права наших дітей. Безкарність цих гігантів має закінчитися», – заявив прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

Санчес зазначив, що уряд Іспанії звернеться із запитом до прокуратури «розслідувати злочини, які X, Meta і TikTok можуть скоювати шляхом створення та поширення дитячої порнографії за допомогою свого штучного інтелекту».

На початку лютого Санчес оголосив про низку заходів, спрямованих на боротьбу з онлайн-зловживаннями та захист дітей, зокрема про позицію заборонити доступ до соцмереж особам віком до 16 років. У листопаді Санчес заявляв, що парламент Іспанії проведе розслідування проти компанії Meta щодо можливих порушень конфіденційності користувачів Facebook та Instagram.

Заява глави іспанського уряду пролунала в той час, коли європейські регуляторні органи посилюють тиск на великі технологічні компанії, звинувачуючи їх у поширенні зловживань на онлайн-платформах, починаючи від антиконкурентної поведінки у цифровій рекламі і закінчуючи навмисним створенням функцій, що викликають залежність, у соцмережах.

Нагадаємо, Ірландська комісія із захисту даних (DPC), головний наглядовий орган ЄС у сфері конфіденційності, розпочала розслідування щодо платформи X Ілона Маска. Причиною став скандал навколо ШІ-чатбота Grok, який, як з'ясувалося, здатний генерувати реалістичні сексуалізовані зображення реальних людей, зокрема дітей, без їхньої згоди.

До слова, компанія OpenAI почне впроваджувати перевірку віку для користувачів ChatGPT, а в країнах Європейського Союзу нові правила мають запрацювати вже найближчими тижнями.

Теги: TikTok Meta Іспанія діти

