Понад 40 років разом. Найвідоміша пара у світі української моди розлучається

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Данилевська і Нечипорук - засновники і організатори Українських тижнів моди
фото: пресслужба фільму «Будинок Слово»

Співзасновники Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська та Володимир Нечипорук оголосили про завершення багаторічного шлюбу

Одна з найвідоміших пар української fashion-індустрії – Ірина Данилевська та Володимир Нечипорук оголосили про розлучення після понад 40 років спільного життя. Про це повідомляє «Главком».

«Дякую за ці 40 років спільного життя. Розумію, що в кожної історії є початок і кінець. Натхнення!» – написав Нечипорук звернення до Данилевської 16 березня.

Понад 40 років разом. Найвідоміша пара у світі української моди розлучається фото 1
скріншот Facebook

Данилевська та Нечипорук були не лише подружжям, а й багаторічними партнерами у професійній діяльності. Вони разом створювали та розвивали ключові проєкти української модної індустрії, зокрема Ukrainian Fashion Week.

Пара тривалий час залишалася однією з найвідоміших і найвпливовіших у світі української моди, працюючи разом над розвитком галузі та підтримкою молодих дизайнерів.

Ірина Данилевська та Володимир Нечипорук познайомилися ще під час навчання на факультеті журналістики. Спочатку вони товаришували, а згодом закохалися. Пара одружилася ще студентами, а згодом у них народилася донька Дана. Сьогодні вони також виховують трьох онуків.

Ірина Данилевська та Володимир Нечипорук із донькою Даною
Ірина Данилевська та Володимир Нечипорук із донькою Даною
фото: @пресслужба UFW
Ірина Данилевська та Володимир Нечипорук із донькою Даною та онуками
Ірина Данилевська та Володимир Нечипорук із донькою Даною та онуками
фото: @пресслужба UFW

Згодом подружжя разом почало працювати у медіа та креативній індустрії. Вони стали одними з піонерів українського fashion-бізнесу та заснували Ukrainian Fashion Week – проєкт, який багато років формував українську модну індустрію та відкривав нових дизайнерів.

В одному з інтерв’ю Данилевська говорила, що мода постійно змінюється, тому і команда має постійно розвиватися та шукати нові формати роботи.

Ірина Данилевська та Володимир Нечипорук
Ірина Данилевська та Володимир Нечипорук
фото: @пресслужба UFW

Нечипорук, зі свого боку, наголошував, що успіх у будь-якій справі залежить від глибокої спеціалізації та професійності. «Зараз час вузьких і глибинних спеціалізацій. Що тонше свердло, то глибше й швидше воно свердлить дірку», – казав він.

Ірина Данилевська багато років працювала у сфері fashion-журналістики. Вона була редакторкою української версії французького журналу L'Officiel та створила молодіжний глянцевий журнал «Єва». Обидва видання стали одними з перших впливових модних медіа в Україні.

Згодом через зміну власників видавничого дому Данилевська разом із чоловіком Володимиром Нечипоруком залишила ці проєкти. Після цього вони запустили нове видання – журнал «Сезони моди», який став продовженням їхніх медійних та модних ініціатив.

Чотири роки тому подружжя також розповідало про свої стосунки в інтерв’ю YouTube-каналу «ЖВЛ». Данилевська згадувала, що вони з чоловіком «виховували спільні цінності десятиліттями», а Нечипорук називав дружину «найближчою і найнадійнішою людиною у житті».

Понад 40 років разом. Найвідоміша пара у світі української моди розлучається фото 2
скріншот з відео

За роки спільної роботи пара створила низку проєктів у сфері моди та креативних індустрій, а Ukrainian Fashion Week став головним майданчиком для презентації українських дизайнерів.

Раніше у межах Ukrainian Fashion Week в Києві, відбувся показ колекції осінь-зима 2026/2027. Зірковою подією вечора став вихід на подіум ветеранки ЗСУ Крістіни Саніної разом із відомим українським стронгменом та народним депутатом Василем Вірастюком.

