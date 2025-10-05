Померла 20-річна титулована українська художня гімнастка

Єлизавета Хоровінкіна була студенткою кафедри спортивних видів гімнастик

У віці 20 років померла українська художня гімнастка Єлизавета Хоровінкіна. Про це повідомили в Національному університеті фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ), інформує «Главком».

Зазначається, що Єлизавета Хоровінкіна була студенткою кафедри спортивних видів гімнастики. Вона почала займатися художньою гімнастикою з чотирьох років і за цей час зібрала значну колекцію нагород.

«Ми пам'ятаємо Лізу як світлу, добру, щиру людину, яка випромінювала тепло і натхнення. Вона була не тільки відмінницею і старанною студенткою, а й справжньою фанаткою своєї справи – гімнастики. Її любов до спорту, наполегливість і щирість відчувалися в кожному русі, кожному слові, кожній посмішці», – ідеться в повідомленні.

У НУФВСУ також висловили співчуття рідним і близьким Єлизавети. Причина смерті 20-річної гімнастки не розкривається.

