Померла 20-річна титулована українська художня гімнастка

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Померла 20-річна титулована українська художня гімнастка
Єлизавета Хоровінкіна почала займатися гімнастикою у чотири роки
фото з відкритих джерел

Єлизавета Хоровінкіна була студенткою кафедри спортивних видів гімнастик

У віці 20 років померла українська художня гімнастка Єлизавета Хоровінкіна. Про це повідомили в Національному університеті фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ), інформує «Главком».

Зазначається, що Єлизавета Хоровінкіна була студенткою кафедри спортивних видів гімнастики. Вона почала займатися художньою гімнастикою з чотирьох років і за цей час зібрала значну колекцію нагород.

Померла 20-річна титулована українська художня гімнастка фото 1

«Ми пам'ятаємо Лізу як світлу, добру, щиру людину, яка випромінювала тепло і натхнення. Вона була не тільки відмінницею і старанною студенткою, а й справжньою фанаткою своєї справи – гімнастики. Її любов до спорту, наполегливість і щирість відчувалися в кожному русі, кожному слові, кожній посмішці», – ідеться в повідомленні.

У НУФВСУ також висловили співчуття рідним і близьким Єлизавети. Причина смерті 20-річної гімнастки не розкривається.

Нагадаємо, 6 серпня, на 26-му році, обірвалося життя півзахисника луганської «Зорі» Володимира Білоцерковця. Протягом кар'єри встиг пограти за «Інгулець», «Металург» (Запоріжжя) і «Зорю». З луганчанами у Володимира був контракт, який діяв до 2026 року.

Раніше повідомлялося, що колишнього чемпіона світу з боксу Ріккі Хаттона знайдено мертвим у своєму будинку в Великому Манчестері.

