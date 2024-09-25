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Ресторан української кухні вперше в історії увійшов до найпрестижнішого рейтингу Michelin Guide

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Ресторан української кухні вперше в історії увійшов до найпрестижнішого рейтингу Michelin Guide
Ресторан української кухні потрапив до популярного рейтингу
фото з відкритих джерел

Ресторан української кухні вперше згадали у найпопулярнішому ресторанному гіді світу

Ресторан «Anelya», який знаходиться у Чикаго, є першим закладом харчування, який пропонує відвідувачам страви української кухні і який включили у рейтинг Michelin Guide. Про це на своїй сторінці в Інстаграм повідомив український шеф-кухар Євген Клопотенко.

За словами Клопотенка, у Чикаго цей ресторан відкрив кухар з українським корінням і назвав його на честь своєї бабусі, яка жила у Харкові. У 2023 році він навіть приїздив на Харківщину.

«Зараз цей заклад став першим в історії рестораном української кухні, який увійшов у Michelin Guide. (Хоча українці зараз якраз ще боряться за те, щоб заклад назвали «українським», бо в гіді він чомусь став «Eastern European»). Але це вау», – підкреслив Клопотенко.

Також шеф-кухар зазначив, що в Чикаго історія ресторану «Anelya»,розпочиналась, як експериментальний поп-ап із приготуванням українських страв, щоб зібрати кошти на гуманітарну допомогу жителям Харківщини.

«Але потім Джонні (саме так звуть власника – ред. Главком) вирішив створити цілий український ресторан – який моментально став успішним», – написав Клопотенко в соцмережі.

В кінці свого допису шеф-кухар написав, що допомагати Україні та просувати українське – це завжди хороша ідея.

Нагадаємо, стало відомо, що з 24 вересня у Києві зачинається на ремонт McDonald’s на Севастопольській площі. Цей ресторан відкрився 25 травня 1997 року і був одним з перших McDonald’s в Україні.

До слова, ресторанний комплекс «Жито» біля Луцька відмовив Іванні Цюх – дружині загиблого захисника Олександра Гнатюка –у проведенні поминального обіду у їхньому закладі. 

Нагадаємо, український військовий не зміг потрапити до столичного ресторану Virgin Izakaya Bar. Адміністрація закладу відмовилася обслуговувати його через «невідповідний» дрес-код.

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Теги: рейтинг українці ресторан харчування Євген Клопотенко соцмережі

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