Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Прощання з борцем за незалежність України Степаном Хмарою: фоторепортаж

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Прощання з борцем за незалежність України Степаном Хмарою: фоторепортаж
Попрощатися з одним з батьків-засновників незалежної Української держави прийшли його рідні та близькі, політичні діячі, представники громадськості та ЗМІ
фото: glavcom.ua

Труну з Героєм привезли у консерваторію на Майдані

Сьогодні, 25 лютого, у Києві 25 лютого пройшла церемонія прощання з дисидентом, політв’язнем, народним депутатом та Героєм України Степаном Хмарою. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Дружина Степана Хмари Роксолана виступила на Майдані Незалежності під час церемонії прощання з політиком
Дружина Степана Хмари Роксолана виступила на Майдані Незалежності під час церемонії прощання з політиком
фото: glavcom.ua
Близькі та родичі Степана Хмари
Близькі та родичі Степана Хмари
фото: glavcom.ua

Церемонія прощання з Героєм України відбулась у Київській консерваторії. Вшанувати пам'ять Степана Хмари прийшли, зокрема, рідні, друзі, колеги. Віддати шану політику прийшов і секретар РНБО Олексій Данілов. «Для всіх нас це неоцінена втрата. Це людина, яка мала дуже загострене відчуття справедливості. Він спільно зі своїми побратимами зробив великий внесок у незалежність України. Зараз таких принципових і з загостреним відчуттям справедливості людей майже не лишилося», – сказав Олексій Данілов.

Капітан першого рангу у відставці, депутат Верховної Ради другого скликання Євген Лупаков розповів, що познайомився зі Степаном Хмарою у 1992 році у Севастополі, коли той приїхав у Крим «Поїздом дружби». Тоді українські націоналісти пройшлися центром Севастополя, щоб продемонструвати, що Крим – це Україна. «На жаль, ця акція москалями була використана проти України. Але Хмара зробив багато, щоб всі зрозуміли, що і про Крим Україна думає. Хоча ми розуміли, що це не влада робила, а це робив Степан Хмара», – сказав Лупаков.

«Людина, яка була поруч, яка завжди підставляла своє плече», – такими словами пригадала Степана Хмару його подруга, лідерка Всеукраїнського жіночого руху «За вільну Україну», бойова волонтерка Раїса Шматко.

«Ця людина жодного разу не прогнулася перед жодною владою. Він йшов до своєї цілі – вільної, незалежної України, прямо, не звертаючи ніколи ні на йоту. Тому це дуже велика втрата для України», – додала жінка.

Опівдні труну зі Степаном Хмарою віднесли на Майдан Незалежності. Щоб попрощатися з політиком туди прийшли понад пів тисячі людей. Його дружина Роксолана Хмара подякувала всім, хто підтримував хворого Степана Ільковича протягом останніх кількох місяців.

Прощання з борцем за незалежність України Степаном Хмарою: фоторепортаж фото 1
фото: glavcom.ua" style="font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, 'Open Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif;
Прощання з борцем за незалежність України Степаном Хмарою: фоторепортаж фото 2
фото: glavcom.ua" style="font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, 'Open Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif;

«Він називав мене Росомаха. Він говорив мені: «Росомахо, нехай всі не думають, що я чіпляюся за життя. Ні, я не чіпляюся за життя, просто це такий цікавий час. 2024 рік, він казав, буде визначальним для України. Хоча б завернуло за той кут, щоб я уже бачив, що Україна перемагає. Я знаю, що до перемоги я не доживу. Я все життя боровся за це і так хочу бачити, що Україна перемагає», – пригадала одну з останніх розмов з чоловіком Роксолана Хмара.

У Києві 25 лютого відбулося прощання з дисидентом Степаном Хмарою
У Києві 25 лютого відбулося прощання з дисидентом Степаном Хмарою
фото: glavcom.ua
Прощання з борцем за незалежність України Степаном Хмарою: фоторепортаж фото 3
фото: glavcom.ua

Відспівають Степана Хмару у Церкві Святого Миколая УГКЦ, яка розташована на Аскольдовій могилі. А поховають політика на Байковому кладовищі.

Прощання з борцем за незалежність України Степаном Хмарою: фоторепортаж фото 4
фото: glavcom.ua
Прощання з борцем за незалежність України Степаном Хмарою: фоторепортаж фото 5
фото: glavcom.ua

Як повідомлялося, Степан Хмара помер 21 лютого у віці 86 років. Останнім часом він лікувався від онкологічного захворювання. 

Прощання з борцем за незалежність України Степаном Хмарою: фоторепортаж фото 6
фото: glavcom.ua
Прощання з борцем за незалежність України Степаном Хмарою: фоторепортаж фото 7
фото: glavcom.ua

Степан Хмара був борцем за незалежність України та одним із лідерів антикомуністичного руху опору 1970-1980 років.

У 1980-му дисидента за політичну та правозахисну діяльність заарештував КДБ, звинувативши за статтею «антирадянська пропаганда». Хмару засудили до семи років ув’язнення в таборах суворого режиму та п’яти років заслання. Він відбував покарання у таборах для політв'язнів на Уралі.

Вийшовши на свободу у 1987 році, Хмара повернувся в Україну й став одним із керівників Української Гельсінської спілки, а згодом співавтором Конституції України. Він також був народним депутатом І, II та IV скликань Верховної Ради.

У 2006 році Хмарі присвоїли звання Герой України.

Читайте також: 

Теги: похорон смерть політика націоналісти Герой України Степан Хмара

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Павло Залуцький родом з Хмельниччини
Був хранителем історії України. Згадаймо Павла Залуцького
29 сiчня, 09:00
Ліндсі Грем хоче оголосити Росію державою-спонсором тероризму після смерті російського опозиціонера Олексія Навального
Смерть Навального. Сенатори США заговорили про визнання РФ державою-спонсором тероризму
19 лютого, 02:50
Начальницею Вараської МВА стала Людмила Мариніна
Зеленський створив нову військову адміністрацію на Рівненщині
20 лютого, 20:32
Житловий будинок, уражений ізраїльським ударом у Рафаху в січні
Байден зробив нову заяву щодо перемир'я у Секторі Гази
9 лютого, 08:30
Діна Нємцова на святкуванні дня народження сина Бориса Нємцова
На 96-му році життя померла мати Бориса Нємцова
14 лютого, 10:59
57-річний Олександр Марченко у день загибелі разом з іншими трьома бійцями прикривав відступ товаришів
Революція гідності, АТО, Верховна Рада та велика війна. Згадаймо депутата Олександра Марченка
16 лютого, 09:00
Приходько висловилася про реакцію українців на смерть Навального
Приходько розкритикувала українців, які переймаються за смерть Навального
17 лютого, 11:02
У вилученому з продажу номері було надруковано матеріал про смерть Навального
У Москві з продажу вилучено тираж газети із фото Навального на обкладинці
21 лютого, 23:59
Після звістки про смерть Навального в багатьох містах Росії почалися акції пам'яті
У Росії чоловіки, які вшанували пам’ять Навального, отримали повістки
22 лютого, 06:15

Суспільство

Прощання з борцем за незалежність України Степаном Хмарою: фоторепортаж
Прощання з борцем за незалежність України Степаном Хмарою: фоторепортаж
Окупанти влаштували жорстоку бійку в кримському кафе (відео)
Окупанти влаштували жорстоку бійку в кримському кафе (відео)
Чи чекати на снігопади: прогноз погоди на найближчі дні
Чи чекати на снігопади: прогноз погоди на найближчі дні
Загинув за Україну напередодні Дня незалежності. Згадаймо Костянтина Васюка
Загинув за Україну напередодні Дня незалежності. Згадаймо Костянтина Васюка
Вибори в Україні під час війни: Кулеба пояснив позицію країн Заходу
Вибори в Україні під час війни: Кулеба пояснив позицію країн Заходу
Два роки великої війни: як змінився Зеленський (фото)
Два роки великої війни: як змінився Зеленський (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
37K
Прем'єр-міністерка Італії зробила подарунок улюбленому українському гурту
29K
Четверо бійців 65-ї бригади розбили два відділення окупантів
26K
Розстріл українських полонених в Авдіївці. Лубінець розкрив подробиці
16K
Прикордонники показали, як взяли перших полонених 24 лютого 2022 року
13K
Українці зіштовхуються з невизначеним майбутнім по всій Європі: результати опитування
12K
ISW розкрив, на кого російські генерали хочуть спихнути провину за воєнні злочини

Новини

Атака «Шахедів», перемога Трампа на праймеріз у Південній Кароліні: головне за ніч
Сьогодні, 06:37
Невеликий дощ у низці областей: прогноз погоди на 25 лютого
Сьогодні, 05:20
День інженерно-авіаційної служби ЗСУ. Що відзначаємо 25 лютого
Сьогодні, 00:15
З початку повномасштабного вторгнення теплові електростанції ДТЕК були обстріляні 160 разів – Тімченко
Вчора, 17:52
Найбільший донор для ЗСУ – Рінат Ахметов: дослідження
Вчора, 16:12
У мережі з’явився інтерактивний Літопис оборони Маріуполя
Вчора, 15:18

Прес-релізи

Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
22 лютого, 11:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua