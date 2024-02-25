Прощання з борцем за незалежність України Степаном Хмарою: фоторепортаж

Попрощатися з одним з батьків-засновників незалежної Української держави прийшли його рідні та близькі, політичні діячі, представники громадськості та ЗМІ

Труну з Героєм привезли у консерваторію на Майдані

Сьогодні, 25 лютого, у Києві 25 лютого пройшла церемонія прощання з дисидентом, політв’язнем, народним депутатом та Героєм України Степаном Хмарою. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

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Дружина Степана Хмари Роксолана виступила на Майдані Незалежності під час церемонії прощання з політиком фото: glavcom.ua

Близькі та родичі Степана Хмари фото: glavcom.ua

Церемонія прощання з Героєм України відбулась у Київській консерваторії. Вшанувати пам'ять Степана Хмари прийшли, зокрема, рідні, друзі, колеги. Віддати шану політику прийшов і секретар РНБО Олексій Данілов. «Для всіх нас це неоцінена втрата. Це людина, яка мала дуже загострене відчуття справедливості. Він спільно зі своїми побратимами зробив великий внесок у незалежність України. Зараз таких принципових і з загостреним відчуттям справедливості людей майже не лишилося», – сказав Олексій Данілов.

Капітан першого рангу у відставці, депутат Верховної Ради другого скликання Євген Лупаков розповів, що познайомився зі Степаном Хмарою у 1992 році у Севастополі, коли той приїхав у Крим «Поїздом дружби». Тоді українські націоналісти пройшлися центром Севастополя, щоб продемонструвати, що Крим – це Україна. «На жаль, ця акція москалями була використана проти України. Але Хмара зробив багато, щоб всі зрозуміли, що і про Крим Україна думає. Хоча ми розуміли, що це не влада робила, а це робив Степан Хмара», – сказав Лупаков.

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«Людина, яка була поруч, яка завжди підставляла своє плече», – такими словами пригадала Степана Хмару його подруга, лідерка Всеукраїнського жіночого руху «За вільну Україну», бойова волонтерка Раїса Шматко.

«Ця людина жодного разу не прогнулася перед жодною владою. Він йшов до своєї цілі – вільної, незалежної України, прямо, не звертаючи ніколи ні на йоту. Тому це дуже велика втрата для України», – додала жінка.

Опівдні труну зі Степаном Хмарою віднесли на Майдан Незалежності. Щоб попрощатися з політиком туди прийшли понад пів тисячі людей. Його дружина Роксолана Хмара подякувала всім, хто підтримував хворого Степана Ільковича протягом останніх кількох місяців.

«Він називав мене Росомаха. Він говорив мені: «Росомахо, нехай всі не думають, що я чіпляюся за життя. Ні, я не чіпляюся за життя, просто це такий цікавий час. 2024 рік, він казав, буде визначальним для України. Хоча б завернуло за той кут, щоб я уже бачив, що Україна перемагає. Я знаю, що до перемоги я не доживу. Я все життя боровся за це і так хочу бачити, що Україна перемагає», – пригадала одну з останніх розмов з чоловіком Роксолана Хмара.

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У Києві 25 лютого відбулося прощання з дисидентом Степаном Хмарою фото: glavcom.ua

Відспівають Степана Хмару у Церкві Святого Миколая УГКЦ, яка розташована на Аскольдовій могилі. А поховають політика на Байковому кладовищі.

Як повідомлялося, Степан Хмара помер 21 лютого у віці 86 років. Останнім часом він лікувався від онкологічного захворювання.

Степан Хмара був борцем за незалежність України та одним із лідерів антикомуністичного руху опору 1970-1980 років.

У 1980-му дисидента за політичну та правозахисну діяльність заарештував КДБ, звинувативши за статтею «антирадянська пропаганда». Хмару засудили до семи років ув’язнення в таборах суворого режиму та п’яти років заслання. Він відбував покарання у таборах для політв'язнів на Уралі.

Вийшовши на свободу у 1987 році, Хмара повернувся в Україну й став одним із керівників Української Гельсінської спілки, а згодом співавтором Конституції України. Він також був народним депутатом І, II та IV скликань Верховної Ради.

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У 2006 році Хмарі присвоїли звання Герой України.