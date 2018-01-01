Сверкнула грудью: Хайди Клум надела брючный костюм на голое тело

На днях 44-летняя Хайди Клум побывала в гостях у телеведущей Эллен Дедженерес

Супермодель рассказала комедиантке, что недавно столкнулась с жесткой критикой. Дело в том, что Хайди сама рекламирует новую коллекцию своей линии белья. Однако общественность считает такое поведение недопустимым. «Все говорят, что мне скоро 45, и хотят, чтобы я придумала себе более подходящее занятие. В такие моменты



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Хайди Клум

На днях 44-летняя Хайди Клум побывала в гостях у телеведущей Эллен Дедженерес

Супермодель рассказала комедиантке, что недавно столкнулась с жесткой критикой. Дело в том, что Хайди сама рекламирует новую коллекцию своей линии белья. Однако общественность считает такое поведение недопустимым.

«Все говорят, что мне скоро 45, и хотят, чтобы я придумала себе более подходящее занятие. В такие моменты я задумываюсь о женщинах, которым 50, 60, 70… Неужели у нас есть срок годности и после определенного возраста мы не можем чувствовать себя сексуальными?» — говорит Клум.

«Почему нам обязательно должно быть 20 или 30 лет? Разве более взрослые женщины не могут сниматься в рекламе? Именно поэтому я это делаю», — пояснила Хайди. Кстати, в знак протеста или по стечению обстоятельств, но на шоу она появилась в золотом брючном костюме, из-под пиджака которого выглядывало нижнее белье. Читайте также: Бритни Спирс вышла на красную дорожку в полупрозрачном мини

Джерело: graziamagazine.ru