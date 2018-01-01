  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
    Шоу-биз

    Сверкнула грудью: Хайди Клум надела брючный костюм на голое тело

    На днях 44-летняя Хайди Клум побывала в гостях у телеведущей Эллен Дедженерес
    Супермодель рассказала комедиантке, что недавно столкнулась с жесткой критикой. Дело в том, что Хайди сама рекламирует новую коллекцию своей линии белья. Однако общественность считает такое поведение недопустимым. «Все говорят, что мне скоро 45, и хотят, чтобы я придумала себе более подходящее занятие. В такие моменты
    • Сьогодні, 15:48
    • Розсилка
    Хайди Клум
    Хайди Клум

    На днях 44-летняя Хайди Клум побывала в гостях у телеведущей Эллен Дедженерес

    Супермодель рассказала комедиантке, что недавно столкнулась с жесткой критикой. Дело в том, что Хайди сама рекламирует новую коллекцию своей линии белья. Однако общественность считает такое поведение недопустимым.

    «Все говорят, что мне скоро 45, и хотят, чтобы я придумала себе более подходящее занятие. В такие моменты я задумываюсь о женщинах, которым 50, 60, 70… Неужели у нас есть срок годности и после определенного возраста мы не можем чувствовать себя сексуальными?» — говорит Клум.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Сверкнула грудью: Хайди Клум надела брючный костюм на голое тело
    Сверкнула грудью: Хайди Клум надела брючный костюм на голое тело

    «Почему нам обязательно должно быть 20 или 30 лет? Разве более взрослые женщины не могут сниматься в рекламе? Именно поэтому я это делаю», — пояснила Хайди. Кстати, в знак протеста или по стечению обстоятельств, но на шоу она появилась в золотом брючном костюме, из-под пиджака которого выглядывало нижнее белье.

    Джерело: graziamagazine.ru

    Читайте також
    знаменитости мода и красота модель самые сексуальные
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ