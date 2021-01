Старейшая олимпийская чемпионка ярко отметила 100-летний юбилей (фото)

9 января венгерской спортсменке Агнеш Келети исполнилось 100 лет, сообщается на официальном сайте Олимпийских игр.

Келети — пятикратная олимпийская чемпионка и рекордсмен-долгожительница среди ныне живущих олимпийских чемпионов.

Келети родилась в еврейской семье в Будапеште в 1921 году. Гимнастикой она начала заниматься в 4 года, а в 16 лет уже завоевала свой первый национальный титул.

Тренировки пришлось прекратить из-за Второй мировой войны. Ее отец умер в Освенциме, ее матери и сестре помог скрыться шведский дипломат Рауль Валленберг. Келети прожила несколько лет в оккупации, ей пришлось изображать из себя христианку и жить по чужим документам, а также работать горничной в семье, симпатизирующей нацистам.

В 1947 году Агнеш снова стала лучшей гимнасткой Венгрии и собиралась поехать на Олимпиаду в Лондон, однако ей пришлось пропустить ОИ из-за травмы. Позже она завоевала десять олимпийских медалей, пять из которых золотые.

Гимнастку поздравил с юбилеем президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

«Ваша история действительно вдохновляет. Вы продемонстрировали силу твердой решимости и храбрость в преодолении трагедии. Это черты великого олимпийского чемпиона. Ваши 10 медалей, пять из которых золотые, восхищают. Я уверен, если бы вы соревновались на Олимпийских играх в Лондоне в 1948 году, у вас могло бы быть больше наград», — сказал он.





The legendary Agnes Keleti celebrates her 100th birthday today!



Read her exceptional story on our website! pic.twitter.com/dv6rGtz60v