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    Жизнь

    Старейшая олимпийская чемпионка ярко отметила 100-летний юбилей (фото)

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    Старейшая олимпийская чемпионка ярко отметила 100-летний юбилей (фото)

    Женщина пережила Холокост и завоевала десять олимпийских медалей, пять из которых золотые

    9 января венгерской спортсменке Агнеш Келети исполнилось 100 лет, сообщается на официальном сайте Олимпийских игр.

    Келети — пятикратная олимпийская чемпионка и рекордсмен-долгожительница среди ныне живущих олимпийских чемпионов.

    Келети родилась в еврейской семье в Будапеште в 1921 году. Гимнастикой она начала заниматься в 4 года, а в 16 лет уже завоевала свой первый национальный титул.

    Тренировки пришлось прекратить из-за Второй мировой войны. Ее отец умер в Освенциме, ее матери и сестре помог скрыться шведский дипломат Рауль Валленберг. Келети прожила несколько лет в оккупации, ей пришлось изображать из себя христианку и жить по чужим документам, а также работать горничной в семье, симпатизирующей нацистам.

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    Старейшая олимпийская чемпионка ярко отметила 100-летний юбилей (фото)
    Старейшая олимпийская чемпионка ярко отметила 100-летний юбилей (фото)

    В 1947 году Агнеш снова стала лучшей гимнасткой Венгрии и собиралась поехать на Олимпиаду в Лондон, однако ей пришлось пропустить ОИ из-за травмы. Позже она завоевала десять олимпийских медалей, пять из которых золотые.

    Гимнастку поздравил с юбилеем президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

    «Ваша история действительно вдохновляет. Вы продемонстрировали силу твердой решимости и храбрость в преодолении трагедии. Это черты великого олимпийского чемпиона. Ваши 10 медалей, пять из которых золотые, восхищают. Я уверен, если бы вы соревновались на Олимпийских играх в Лондоне в 1948 году, у вас могло бы быть больше наград», — сказал он.

    Ранее «Скотч» показывал пикантные фото соблазнительной пышки, которая встала на пуанты и перевернула мир хейтеров.

    Девушка доказала, что балетом может заниматься любой, независимо от комплекции, и просит своих подписчиков в Инстаграме быть аккуратнее с высказываниями.

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    Теги: знаменитости
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