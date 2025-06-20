Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Сумський національний театр скасовує показ вистав

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Сумський національний театр Щепкіна скасував вистави
фото: musicdrama.com

«Ми змушені скасувати до кінця 92-го театрального сезону вистави на великій сцені»

Сумський національний театр імені Щепкіна достроково завершує театральний сезон через небезпеку в області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву театру.

«Через нестабільну безпекову ситуацію в місті ми змушені скасувати до кінця 92-го театрального сезону вистави на великій сцені», – йдеться у дописі.

Сумський національний театр скасовує показ вистав фото 1
скриншот

Скасовано:

  • 26.06 – «Аліса в Дивокраї»;
  • 27.06 – «Багато галасу з нічого» Луганського обласного академічного українського музично-драматичного театру;
  • 04-05.07 – «Тіні забутих предків».

Сумський національний театр імені Щепкіна зауважує, що кошти за квитки буде повернуто. Водночас усі інші вистави відбудуться за планом.

До слова, російські війська все ще намагаються за допомогою малих штурмових груп пробратися на територію Сумської області й домогтися тактичного успіху. Втім, кількість їхніх штурмів зменшилася.

Читайте також:

Теги: Суми війна театр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В умовах війни актуальним залишається питання мотивації збільшувати частку власних доходів громад
Що не так з системою горизонтального вирівнювання бюджетів та як це змінити?
10 червня, 13:33
Єдине, що утримує Трампа від злиття з Путіним в екстазі – це обʼєктивна реальність
Слабкість Трампа перед Путіним зіграла на руку Зеленському
22 травня, 21:35
Трамп щиро розраховував на швидке порозуміння з російським диктатором
Трамп розчарувався у Путіні?
29 травня, 11:04
Наслідки масованої атаки безпілотників та балістики на Київ
Заради чого РФ продовжує війну? Єрмак показав промовисте фото
24 травня, 10:07
Юрій Панасюк зазнав поранення у перший день Великодня 2025 року
Зазнав смертельного поранення у Великдень. Згадаймо Юрія Панасюка
5 червня, 09:00
Керолайн Левітт заявила, що адміністрація Дональда Трампа досягла великого прогресу щодо врегулювання російсько-української війни
Білий дім заявив, що переговори України та РФ стали можливими завдяки Трампу
3 червня, 21:45
Моше Асман висловив віру в те, що Дональду Трампу вдасться завершити війну між Росією та Україною та домогтися гарантій миру
Як зупинити війну? Головний рабин України дав пораду Трампу
17 червня, 18:26
Святослав був душею компанії, ініціативним, відкритим до спілкування та нових ідей – з ним було легко і цікаво
Боронив Україну на Херсонському та Донецькому напрямках. Згадаймо Святослава Строгецького
Вчора, 09:00
Рятувальні роботи у Києві тривають
Уламок ракети РФ влучив у гуртожиток медуніверситету імені Шупика
17 червня, 16:33

Життя

Сумський національний театр скасовує показ вистав
Сумський національний театр скасовує показ вистав
«Я не втікав». Мовознавець Авраменко вперше відреагував на скандал
«Я не втікав». Мовознавець Авраменко вперше відреагував на скандал
Жінка купила бургер у турецькому McDonald's і була шокована ціною
Жінка купила бургер у турецькому McDonald's і була шокована ціною
Суддя «МастерШеф» повідомив про стан колеги, яка через ракетну атаку втратила все
Суддя «МастерШеф» повідомив про стан колеги, яка через ракетну атаку втратила все
Прощання з актором Юрієм Феліпенком: оголошено місце і час
Прощання з актором Юрієм Феліпенком: оголошено місце і час
«Прощавай, Бразиліє». Дружина посла Мельника розповіла, чим її засмутила країна
«Прощавай, Бразиліє». Дружина посла Мельника розповіла, чим її засмутила країна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
248K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 червня: ситуація на фронті
96K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 червня 2025
35K
Чим жорсткіше працює ТЦК та СП, тим більше у мене людей – заступник командира полку «Азов»
18K
Вбивство семирічної дівчинки в Одесі: поліція підозрює сусіда родини
13K
МАГАТЕ та Росія дійшли згоди у питанні Запорізької АЕС
7788
В Одесі знайшли тіло безвісти зниклої семирічної дитини, є підозрюваний

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і ліквідні
Українські банки прибуткові і ліквідні
16 червня, 20:57
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua