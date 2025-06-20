Сумський національний театр скасовує показ вистав

«Ми змушені скасувати до кінця 92-го театрального сезону вистави на великій сцені»

Сумський національний театр імені Щепкіна достроково завершує театральний сезон через небезпеку в області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву театру.

«Через нестабільну безпекову ситуацію в місті ми змушені скасувати до кінця 92-го театрального сезону вистави на великій сцені», – йдеться у дописі.

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Скасовано:

26.06 – «Аліса в Дивокраї»;

27.06 – «Багато галасу з нічого» Луганського обласного академічного українського музично-драматичного театру;

04-05.07 – «Тіні забутих предків».

Сумський національний театр імені Щепкіна зауважує, що кошти за квитки буде повернуто. Водночас усі інші вистави відбудуться за планом.

До слова, російські війська все ще намагаються за допомогою малих штурмових груп пробратися на територію Сумської області й домогтися тактичного успіху. Втім, кількість їхніх штурмів зменшилася.