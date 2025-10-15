Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Один з лідерів «Шахтаря» лайкнув відео з Жириновським

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Один з лідерів «Шахтаря» лайкнув відео з Жириновським
Конопля вподобав промову Жириновського

У відео, яке вподобав Конопля, мова йде про «брудний зелений папірець»

Захисник «Шахтаря» та збірної України з футболу Юхим Конопля неприємно здивував своїми уподобаннями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Динамоманію».

Один з лідерів «Шахтаря» поставив лайк під відео з одіозним російським політиком Володимиром Жириновським, котрий був відомий своїми українофобськими заявами.

Один з лідерів «Шахтаря» лайкнув відео з Жириновським фото 1

У відео, яке вподобав Конопля, мова йде про «брудний зелений папірець».

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Володимир Жириновський ФК «Шахтар» скандал Юхим Конопля TikTok

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сторони досягли базової рамкової домовленості щодо належного вирішення питань, повʼязаних із TikTok
США та Китай досягли рамкової угоди щодо TikTok
16 вересня, 19:19
Багато українців написали, що скульптура зовсім не схожа на Кузьму
Соцмережі обурені виглядом пам’ятника Андрію Кузьменку на Житомирщині
23 вересня, 18:29
Мільярдер Ілон Маск оголосив про скасування своєї підписки на Netflix
Іноземці масово відмовляються від Netflix: що стало причиною
1 жовтня, 03:39
Одна полька принизила іншу, переплутавши її з українкою
У Польщі принизили блогерку, переплутавши з українкою
7 жовтня, 03:27
Криворог: Дехто в Іспанії поважає Путіна
Російський футболіст заявив, що половина іспанців підтримують Путіна
25 вересня, 09:30
У церемонії жеребкування взяли участь представник 92 ОШБр Іван Зарубін та головний тренер збірної України Сергій Ребров
Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубку України з футболу
26 вересня, 17:47
США розгромили Нову Каледонія
США забили Новій Каледонії дев'ять м'ячів у грі молодіжного чемпіонату світу з футболу
30 вересня, 10:16
У прямому ефірі гру Україна – Парагвай можна буде переглянути на каналі «Суспільне Спорт»
Україна – Парагвай: де дивитися вирішальну гру групового етапу чемпіонату світу (U-20)
3 жовтня, 11:52
В Instagram у дівчини запитують: Ангеліно, чи це законно бути такою ідеальною?
Дружина Забарного вразила мережу ефектною сукнею з глибоким розрізом
8 жовтня, 18:05

Новини

Один з лідерів «Шахтаря» лайкнув відео з Жириновським
Один з лідерів «Шахтаря» лайкнув відео з Жириновським
Роналду прокоментував своє історичне досягнення у кваліфікаціях чемпіонатів світу
Роналду прокоментував своє історичне досягнення у кваліфікаціях чемпіонатів світу
Шевченко був обраний головою Комітету з питань майбутнього футболу ФІФА
Шевченко був обраний головою Комітету з питань майбутнього футболу ФІФА
Фанати «Црвени Звезди» влаштували акцію на підтримку Росії перед грою Євроліги
Фанати «Црвени Звезди» влаштували акцію на підтримку Росії перед грою Євроліги
Збірна Чехії з футболу лишилася без тренера після поразки від Фарерських островів
Збірна Чехії з футболу лишилася без тренера після поразки від Фарерських островів
«Боруссія» виклала в Instagram ролик під пісню з російського мультфільму
«Боруссія» виклала в Instagram ролик під пісню з російського мультфільму

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
Вчора, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua