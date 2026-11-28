Астрологічний прогноз для Терезів на 29 листопада 2026 року

Терезам неділя може принести приємні зустрічі, підтримку друзів і можливість обговорити спільні плани. Венера у вашому знаку продовжує підкреслювати важливість партнерства, взаємності та доброзичливого спілкування. День підходить для відновлення контактів, участі в дружніх заходах і знайомств із людьми, які можуть надихнути новими ідеями.

Трин Урана з Плутоном символічно пов’язаний із трансформацією колективних проєктів і переглядом довгострокових цілей. Можливо, ви зрозумієте, що певне коло спілкування або спільна справа вже не відповідають вашим інтересам. Не варто ухвалювати різких рішень лише через тимчасове розчарування. Увечері уважніше добирайте слова, особливо якщо розмова торкається давніх непорозумінь.

🔮♎ Що прогнозують зірки Терезам у неділю, 29 листопада

💼 Робота: обговорюйте спільні ідеї та шукайте однодумців для перспективних проєктів.

💰 Фінанси: не поспішайте вкладати кошти у спільні плани без чіткого розрахунку.

❤️ Кохання: дружня атмосфера та спільні інтереси допоможуть зміцнити стосунки.

😎 Настрій: товариський, відкритий до зустрічей і нових вражень.

💡 Порада дня: не погоджуйтеся на все лише заради того, щоб нікому не відмовляти.

🎯 Що сьогодні точно вдасться: знайти підтримку однодумців або домовитися про спільну справу.

Головна порада дня для всіх знаків зодіаку на 29 листопада 2026 року

29 листопада варто бути відкритими до нових ідей, не боятися змінювати звичні підходи й знаходити час для творчості та спілкування. Водночас прагнення відстояти власну позицію не повинно перетворюватися на суперечку заради перемоги.

Уважність до слів, повага до особистих меж і готовність чути інших допоможуть провести день конструктивно.

*Гороскопи «Главкома» базуються виключно на найавторитетніших джерелах у світовій астрологічній спільноті – виданнях та школах, які користуються найбільшою повагою.

‼️ Застереження: Цей матеріал має виключно розважальний характер. Астрологічні прогнози не є науково підтвердженими та не можуть розглядатися як достовірний спосіб передбачення майбутнього або рекомендація до дій. Сприймайте гороскоп як один із різновидів контенту для дозвілля.