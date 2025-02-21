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Тимошенко приголомшила соцмережі новим образом (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Юлія Тимошенко на Київському безпековому форумі
фото: Facebook/Ян Доброносов

Нардепка показала нову зачіску, з якою ще не з'являлася на публіці

Народна депутатка та лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко сьогодні, 21 лютого, з'явилася на Київському безпековому форумі, інформаційним партнером якого є «Главком», у новому образі. Парламентарка приголомшила своїм іміджем користувачів соцмереж. Про це повідомляє «Главком».

Тимошенко одягнула чорний діловий костюм, який складався з жакета і спідниці-олівця, білої сорочки і чорних капронових колгот. Також нардепка показала нову зачіску, з якою вона ще не з'являлася на публіці.

Юлія Тимошенко під час Київського безпекового форуму
Юлія Тимошенко під час Київського безпекового форуму
фото: Facebook/Ян Доброносов
Лідерка «Батьківщини» та експрем'єр України
Лідерка «Батьківщини» та експрем'єр України
фото: Facebook/Ян Доброносов
Користувачі обговорюють образ Тимошенко
Користувачі обговорюють образ Тимошенко
скріншот

Образ лідерка «Батьківщини» доповнила масивним квітковим чорним намистом.

Нагадаємо, Тимошенко заявила, що Володимир Зеленський є легітимним президентом України та буде ним до того часу, поки українці не оберуть нового главу держави. За словами парламентарки, лише українці мають право вирішувати, коли і за яких умов їм змінювати свою владу.

До слова, видання The New York Times вважає, що з поверненням до Білого дому Дональда Трампа українська політика зазнає значних змін. Найбільше серед опозиційних лідерів, на думку авторів видання, зараз виділяється Юлія Тимошенко.

Колишня прем’єр-міністерка України нещодавно здійснила поїздку до Вашингтона, де була єдиним українським політиком, присутнім у ротонді Капітолія на інавгурації Дональда Дж. Трампа та зустрічалася з його командою. На думку журналістів видання, це свідчить про спроби Тимошенко встановити новий рівень взаємодії зі США та пришвидшити досягнення мети Трампа завершити війну в Україні.

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Теги: Юлія Тимошенко Батьківщина депутат

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