Тимошенко приголомшила соцмережі новим образом (фото)
Нардепка показала нову зачіску, з якою ще не з'являлася на публіці
Народна депутатка та лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко сьогодні, 21 лютого, з'явилася на Київському безпековому форумі, інформаційним партнером якого є «Главком», у новому образі. Парламентарка приголомшила своїм іміджем користувачів соцмереж. Про це повідомляє «Главком».
Тимошенко одягнула чорний діловий костюм, який складався з жакета і спідниці-олівця, білої сорочки і чорних капронових колгот. Також нардепка показала нову зачіску, з якою вона ще не з'являлася на публіці.
Образ лідерка «Батьківщини» доповнила масивним квітковим чорним намистом.
Нагадаємо, Тимошенко заявила, що Володимир Зеленський є легітимним президентом України та буде ним до того часу, поки українці не оберуть нового главу держави. За словами парламентарки, лише українці мають право вирішувати, коли і за яких умов їм змінювати свою владу.
До слова, видання The New York Times вважає, що з поверненням до Білого дому Дональда Трампа українська політика зазнає значних змін. Найбільше серед опозиційних лідерів, на думку авторів видання, зараз виділяється Юлія Тимошенко.
Колишня прем’єр-міністерка України нещодавно здійснила поїздку до Вашингтона, де була єдиним українським політиком, присутнім у ротонді Капітолія на інавгурації Дональда Дж. Трампа та зустрічалася з його командою. На думку журналістів видання, це свідчить про спроби Тимошенко встановити новий рівень взаємодії зі США та пришвидшити досягнення мети Трампа завершити війну в Україні.
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