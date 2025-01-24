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The New York Times назвала українського політика, який з приходом Трампа посилить свої позиції

Дарія Демяник
glavcom.ua
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The New York Times назвала українського політика, який з приходом Трампа посилить свої позиції
Колишня прем’єр-міністерка України нещодавно здійснила поїздку до Вашингтона
фото: ba.org.ua

Автори видання звертають увагу: Тимошенко була єдиним українським політиком, присутнім у ротонді Капітолія на інавгурації Дональда Трампа

З поверненням до Білого дому Дональда Трампа українська політика зазнає значних змін. Про це йдеться у статті американського видання The New York Times.

Найбільше серед опозиційних лідерів, на думку авторів видання, зараз виділяється Юлія Тимошенко, яка активно працює над завершення війни в Україні.

Колишня прем’єр-міністерка України нещодавно здійснила поїздку до Вашингтона, де була єдиним українським політиком, присутнім у ротонді Капітолія на інавгурації Дональда Дж. Трампа та зустрічалася з його командою. На думку журналістів видання, це свідчить про спроби Тимошенко встановити новий рівень взаємодії зі США та пришвидшити досягнення мети Трампа завершити війну в Україні.

«Останнє опитування показує, що підтримка влади впала майже до 50%, і що вона опускається ще нижче в опитуваннях, які оцінюють його популярність у порівнянні з потенційними конкурентами, якби вибори проводилися після угоди про припинення вогню з Росією», – пише The New York Times.

Звертаючи увагу на те, що за останніми соціологічними даними, рейтинг Тимошенко на президентських виборах вже складає 12,6%.

На думку авторів статті, активна участь української опозиції у міжнародних заходах може зменшити вплив Зеленського, і президенту Україні доведеться боротися за збереження підтримки не лише серед українців, але й серед союзників, які відіграють ключову роль у війні проти Росії.

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Теги: Юлія Тимошенко США Дональд Трамп політика

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