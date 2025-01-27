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Справа Тищенка. Суд переобрав нардепу запобіжний захід

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Справа Тищенка. Суд переобрав нардепу запобіжний захід
Тищенко був присутній на засіданні по відеозв'язку
фото: Суспільне

До 23-го грудня 2024 року депутат був під домашнім арештом

У районному суді Дніпра переобрали запобіжний захід нардепу Миколі Тищенку – два місяці цілодобового домашнього арешту. Про це повідомляє Суспільне.

Так, у Дніпрі 27 січня продовжилося підготовче засідання по справі нардепа Миколи Тищенка та колишнього бійця спецпідрозділу «Кракен» Дмитра Мазохи. До 23-го грудня 2024 року депутат був під домашнім арештом.

Тищенко був присутній на засіданні по відеозв'язку, а до суду прибув ще один обвинувачений, експоліцейський Богдан Писаренко.

Прокурор Іван Столяр подав клопотання про постанову ухвалення приводу Тищенка до зали суду для участі в судовому засіданні. Тобто нардеп має з'явитися до суду особисто. Адвокат нардепа заперечує проти клопотання, бо постановою Печерського суду Києва Тищенко перебував під домашнім арештом, тому не міг особисто з'явитися до суду. А також мав поважні причини не являтися на судові засідання.

Суддя клопотання прокурора не задовільнила.

Прокурор також попросив переобрати Тищенку запобіжний захід, бо є декілька ризиків – зокрема, він може переховуватися від правоохоронних органів та погрожувати свідкам. Йдеться про цілодобовий домашній арешт. Суддя погодила переобрання запобіжного заходу – два місяці цілодобового арешту.

Нагадаємо, 8 січня народний депутат несподівано з’явився на засідання Верховної Ради. Раніше Тищенко не прийшов на суд через начебто проблеми зі здоров'ям. Прокурор повідомив, що Тищенко о четвертій ранку 23 грудня звернувся до медзакладу у Києві, де йому попередньо діагностували ішемічну хворобу серця. Це і начебто стало причиною його відсутності у суді.

Раніше прокурори Офісу генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата України Миколи Тищенка за фактом незаконного позбавлення волі людини. 

Зауважимо, що 20 червня у Дніпрі люди у військовій формі та балаклавах напали на колишнього добровольця і бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра «Сина» Павлова. На кадрах видно, як чоловік у білій футболці, якого пізніше упізнали, як військового Дмитра Павлова спецпідрозділу Kraken, який знімав на телефон діяльність Тищенка. Виникла суперечка, після чого супроводжуючі нардепа побили чоловіка, попри те, що поруч були його дитина та дружина, та наділи на нього кайданки. Паралельно один із чоловіків тримав сумку добровольця та обшукував її.

Згодом народний депутат Микола Тищенко прокоментував інцидент, що трапився у Дніпра за участі людей у військовій формі та колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Дмитра Сина Павлова. Він заявив, що військовий «є начальником безпеки ботоферми» й «разом зі своїми хлопцями підійшов до місця, де проводились слідчі дії й спровокував поліцейського».

Також у поліції повідомили, що за фактом бійки у центрі Дніпра відкрили два кримінальні провадження. А чинному народному депутату України Миколі Тищенку було повідомлено про підозру через незаконне позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі.

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Теги: депутат арешт прокурор адвокат суддя Микола Тищенко

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