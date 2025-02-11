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Екснардепа та його синів викрито на веденні бізнесу в окупації

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Екснардепа та його синів викрито на веденні бізнесу в окупації
Після тимчасової окупації території Луганської області народний депутат України IV скликання та його сини переоформили підконтрольні компанії відповідно до законодавства РФ
фото: Нацполіція

Синові колишнього народного обранця повідомлено про підозру

Правоохоронці викрили колишнього народного депутата України Миколу Гапочку та його синів, які після захоплення ворогом Луганщини у 2022 році продовжили бізнес на окупованій території та сплачували податки до бюджету Росії. Про це повідомила Нацполіція.

Правоохоронці не називають ім'я екснардепа, але судячи з його опису, йдеться саме про Миколу Гапочку – про народного депутата IV скликання, який свого часу обіймав посаду першого заступника голови Луганської облдержадміністрації. Також поліція зібрала докази стосовно його синів та ряду довірених осіб – громадян РФ. Підконтрольні їм підприємства та їх виробничі потужності розташовувалися на тимчасово окупованій території Білокуракинського району Луганської області.

«Щоб безперешкодно вести бізнес та отримувати з нього прибуток після окупації російськими військами у 2022 році цих територій, фігуранти, маючи зв’язки в окупаційних органах влади та за допомогою підконтрольних осіб, реєструють товариства за законами РФ та займаються вирощуванням та продажем сільгосппродукції», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підконтрольні компанії не тільки сплачують податки до бюджету РФ, а й отримують фінансову допомогу в межах державних програм – субсидії від окупаційних міністерства фінансів і міністерства сільського господарства і продовольства так званої «ЛНР». При цьому за 2023-2024 роки ці товариства сплатили майже 8 млн рублів податків до бюджету держави-агресорки, з якого фінансується війна в Україні.

Співробітники Нацполіції та СБУ провели обшуки за місцями проживання причетних осіб. Вилучили понад $690 тис. доларів, 87 тис. євро та майже 960 тис. грн, а також блокноти з чорновими записами, чорнові варіанти довіреностей, видані фігурантами на представлення їх інтересів на окупованих територіях та в Росії, автомобілі тощо.

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Під час обшуків у причетних осіб правоохоронці вилучили готівки у різній валюті на понад 33 млн грн, а також чорнові варіанти довіреностей на представлення інтересів на тимчасово окупованих територіях
фото: Нацполіція

Одному з власників товариств – сину екснардепа Андрію – повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання до п’яти років в’язниці з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, син колишнього президента України Віктора Януковича Олександр, який втік до Росії, заробляє мільярди на продажу вугілля з окупованих територій України до Туреччини. 

До слова, суд заочно визнав винним екснардепа Олега Царьова у фінансуванні збройної агресії РФ та конфісковано його майно на 460 млн грн.

Раніше колишнього настоятеля Свято-Успенського собору в Херсоні Олексія (Федорова) засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна. За даними слідства, архімандрит УПЦ МП під час окупації Херсонщини у своїх проповідях вихваляв загарбників, а також регулярно запрошував так званого главу окупаційної влади на Херсонщині Володимира Сальдо у храм для пропагандистських виступів перед вірянами.

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Теги: Луганщина депутат окуповані території поліція колабораціонізм окупація

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