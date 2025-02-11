Екснардепа та його синів викрито на веденні бізнесу в окупації

Після тимчасової окупації території Луганської області народний депутат України IV скликання та його сини переоформили підконтрольні компанії відповідно до законодавства РФ

Синові колишнього народного обранця повідомлено про підозру

Правоохоронці викрили колишнього народного депутата України Миколу Гапочку та його синів, які після захоплення ворогом Луганщини у 2022 році продовжили бізнес на окупованій території та сплачували податки до бюджету Росії. Про це повідомила Нацполіція.

Правоохоронці не називають ім'я екснардепа, але судячи з його опису, йдеться саме про Миколу Гапочку – про народного депутата IV скликання, який свого часу обіймав посаду першого заступника голови Луганської облдержадміністрації. Також поліція зібрала докази стосовно його синів та ряду довірених осіб – громадян РФ. Підконтрольні їм підприємства та їх виробничі потужності розташовувалися на тимчасово окупованій території Білокуракинського району Луганської області.

«Щоб безперешкодно вести бізнес та отримувати з нього прибуток після окупації російськими військами у 2022 році цих територій, фігуранти, маючи зв’язки в окупаційних органах влади та за допомогою підконтрольних осіб, реєструють товариства за законами РФ та займаються вирощуванням та продажем сільгосппродукції», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підконтрольні компанії не тільки сплачують податки до бюджету РФ, а й отримують фінансову допомогу в межах державних програм – субсидії від окупаційних міністерства фінансів і міністерства сільського господарства і продовольства так званої «ЛНР». При цьому за 2023-2024 роки ці товариства сплатили майже 8 млн рублів податків до бюджету держави-агресорки, з якого фінансується війна в Україні.

Співробітники Нацполіції та СБУ провели обшуки за місцями проживання причетних осіб. Вилучили понад $690 тис. доларів, 87 тис. євро та майже 960 тис. грн, а також блокноти з чорновими записами, чорнові варіанти довіреностей, видані фігурантами на представлення їх інтересів на окупованих територіях та в Росії, автомобілі тощо.

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Під час обшуків у причетних осіб правоохоронці вилучили готівки у різній валюті на понад 33 млн грн, а також чорнові варіанти довіреностей на представлення інтересів на тимчасово окупованих територіях фото: Нацполіція

Одному з власників товариств – сину екснардепа Андрію – повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання до п’яти років в’язниці з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, син колишнього президента України Віктора Януковича Олександр, який втік до Росії, заробляє мільярди на продажу вугілля з окупованих територій України до Туреччини.

До слова, суд заочно визнав винним екснардепа Олега Царьова у фінансуванні збройної агресії РФ та конфісковано його майно на 460 млн грн.

Раніше колишнього настоятеля Свято-Успенського собору в Херсоні Олексія (Федорова) засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна. За даними слідства, архімандрит УПЦ МП під час окупації Херсонщини у своїх проповідях вихваляв загарбників, а також регулярно запрошував так званого главу окупаційної влади на Херсонщині Володимира Сальдо у храм для пропагандистських виступів перед вірянами.