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В Єгипті акула напала на туристку (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Єгипті акула напала на туристку (відео)
фото: скрін із відео

Потерпілій довелося ампутувати руку

У Єгипті акула покусала жінку, яка купалася в морі на популярному дайверському курорті Дахаб. Інцидент стався на пляжі біля готелю Лагуна. Про це повідомляє місцеве видання El Manshar.

За словами очевидців, акула покусала дівчину, коли вона плавала поряд з буйками. Постраждалу вдалося витягнути на берег. До того моменту вона була непритомна ) їй надали першу допомогу та госпіталізували до лікарні Дахаба.

Потерпілій довелося ампутувати руку. Відомо, що вона була жителькою Єгипту.

Після цього випадку, на пляжі заборонили купатися. Кілька катерів обстежують прибережну область – фахівці шукають акулу, що покусала жінку.

У середині серпня пляжі Дахаба вже закривали через появу акул.

Нагадаємо, в червні акула напала на російського туриста на березі популярної у відпочивальників Хургади в Єгипті. Інцидент стався приблизно за тридцять метрів від берега. Ще одній туристці вдалося врятуватися та вчасно вибратися з води. Останні пару днів туристи помічали плавці неподалік берегової лінії – проте співробітники готелю переконували всіх, що плавають дельфіни.

Теги: Єгипет море

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