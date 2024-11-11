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Стало відомо, у яку країну може поїхати Трамп після виборів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Стало відомо, у яку країну може поїхати Трамп після виборів
Президент США Дональд Трамп із дружиною відвідав Велику Британію у 2019 році
фото із відкритих джерел

The Guardian: Трамп може знову відвідати Британію після п'ятирічної перерви

Республіканець Дональд Трамп після перемоги на виборах у США може зробити діловий візит до Великої Британії. Про це пише видання The Guardian. За інформацією ЗМІ, причиною для поїздки є зміна влади у королівстві.

«Другий державний візит Трампа не слід виключати через три відмінності починаючи з 2019 року (саме тоді Трамп перебував у Британії востаннє, – «Главком»): перерва між його президентськими термінами, зміну уряду з консерваторів на лейбористів, і зміна нового монарха – Карла III», – йдеться у статті.

Трамп вечеряв із королевою Великої Британії під час свого візиту до Лондона
Трамп вечеряв із королевою Великої Британії під час свого візиту до Лондона
AFP

Джерела газети спростували дані, що Трампа для виступу перед британським урядом запросив речник нижньої палати Ліндсі Хойл.

Нагадаємо, Трамп був прийнятий у Букінгемському палаці під час державного візиту королеви Єлизавети в 2019 році, коли Тереза ​​Мей була прем'єр-міністром.

Нагадаємо, новообраний президент США Дональд Трамп упродовж першого тижня після офіційного вступу на посаду скасує розпорядження адміністрації чинного американського президента Джо Байдена.Це буде скасування всіх виконавчих розпоряджень, які підписали президент Джо Байден та віцепрезидентка Камала Гарріс з метою відходу від ефективного політичного курсу першої адміністрації Трампа.

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Теги: Король Чарльз III Велика Британія політика Дональд Трамп

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