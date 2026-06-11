Президент назвав слабке місце України у культурній війні за кордоном

Президент назвав проблему українського кінематографа під час війни

Для успішного просування української культури на міжнародній арені та протидії російським наративам Україні бракує власного кіновиробництва. Про це сказав президент України Володимир Зеленський на презентації результатів «Тисячовесни», повідомляє кореспондент «Главкома».

«Нашого кіно дуже мало. Є дуже талановиті речі, які отримують міжнародні визнання на різних фестивалях, але українського все одно не вистачає, на мій погляд. З початку війни, безумовно, українська культура і наші люди з'являлись за кордоном, але масово цього немає», – зауважив глава держави.

Також Володимир Зеленський зауважив, що про Україну на міжнародному рівні здебільшого знають через війну, зокрема й у кіноіндустрії, що є певною проблемою. Президент радить митцям звернутися до книг авторів, які пишуть про життя в Україні, де згадується не лише війна.

«Безумовно хочеться, щоб про нас знали не тільки через війну. Це виглядає образливо, що треба віддати життя, щоб звернули увагу на нашу державу. Повернуся до книг: є багато авторів військових і цивільних, які пишуть про війну. Цей напрямок, мені здається, унікальний, бо він про людей, про цінності. Це те, що в нас є», – вважає Зеленський.

Також Володимир Зеленський вважає, що Україні варто розвивати культурну дипломатію та більше залучатися до подій за кордоном, як фестивалі, виставки тощо.

«Наприклад, коли ми говоримо про виставки – у нас дуже талановиті виставки. Але майданчиків не так багато, які ми використовуємо. Поїдеш на будь-яку міжнародну зустріч і паралельно проходить якийсь фестиваль – не всюди ми презентовані. На це треба виділяти гроші, більше культурної дипломатії, більше роботи наших посольств, представників Міністерства закордонних справ. Цим всім треба займатись, щоб, скажімо так, на Бієнале чекали нас. Це все політика», – резюмував президент.

Нагадаємо, що в Україні запускають повноформатну програму підтримки української культури «Тисячовесна». Її створили за ініціативи президента України для фінансування національного кіно, театру, музики, літератури та аудіовізуальних проєктів. Головна мета – надати гроші на створення якісного українського контенту, який зможе конкурувати на світовому ринку та підсилить культурну безпеку країни. Зеленський зауважив, що на конкурс надійшло понад 2600 заявок.

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Презентація результатів державної програми «Тисячовесна» фото: glavcom.ua

Заявки на програму «Тисячовесна» приймалися за такими сімома категоріями:

Ігрові фільми (повнометражні та короткометражні художні стрічки).

Неігрові фільми (документальне кіно та публіцистичні проєкти).

Анімаційні фільми (мультиплікаційні проєкти будь-якої тривалості).

Аудіовізуальні шоу та серіали (телевізійні та вебпроєкти, розважальний контент).

Театральне мистецтво (драматичні, музичні та експериментальні вистави).

Музичне мистецтво (концерти, записи альбомів та масштабні музичні події).

Книговидання (випуск художньої, науково-популярної та дитячої літератури)

Щоб розподіл коштів був чесним, відбір проводять 120 незалежних експертів, а фінальні переможці визначаться під час відкритих публічних пітчингів.