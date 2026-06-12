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Король Чарльз виселяє з королівських резиденцій доньок експринца Ендрю: подробиці

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Принцеси Беатріс та Євгенія
фото: Splas hNews

Доньки експринца Ендрю втратять важливий статус в монархії, якщо їх виселять із королівських помешкань

Король Великої Британії Чарльз III виселяє з королівських резиденцій своїх племінниць, доньок експринца Ендрю Беатріс та Євгенію. Про це пише «Главком» із посиланням на RadarOnline.com.

Принцесам Беатріс та Євгенії доручили шукати нове житло в Лондоні. Принцеса Беатріс мешкала у квартирі в Сент-Джеймському палаці, а принцеса Євгенія жила в Кенсінгтонському палаці.

Наближені до королівської родини повідомили, що з головного палацу племінниці короля отримали листи із закликом шукати нове помешкання. Зазначається, що до таких дій король вдався для того, щоб ефективно використовувати палацові володіння. До того ж у Букінгемському палаці запевняють, що це не стосується справи батька дівчат, експринца Ендрю.

Водночас те, що племінниці монарха втратять доступ до своїх володінь, означатиме зміну їхнього статусу. Тобто доньки експринца Ендрю більше не будуть «центральними фігурами в робочій структурі монархії».

«За стінами палацу також існує розуміння того, що ці зміни неминуче підживлять спекуляції про те, яке місце сім’я Йорків тепер займає в баченні короля Чарльза III про більш компактну й упорядковану королівську родину. Хоча чиновники можуть описувати цей крок як практичну реорганізацію, він посилає потужний сигнал про пріоритети і про те, хто, як очікується, займатиме королівські володіння найближчими роками», – висловився інсайдер.

Зазначимо, Ендрю Маунтбаттен-Віндзор потрапив у скандал, пов'язаний зі злочинцем Джеффрі Епштейном – американським фінансистом та сексуальним злочинцем. Після цього король Великої Британії Чарльз III позбавив свого молодшого брата Ендрю титулу принца та наказав йому залишити маєток поблизу Віндзорського замку. Таке рішення стало покаранням за його зв’язки з американським сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

Також уряд Великої Британії на прохання короля Чарльза III працював над позбавленням експринца Ендрю Маунтбаттена-Віндзора звання віцеадмірала – останнього почесного військового звання. Брата короля звинувачували у зв’язках зі скандальним американським фінансистом Джеффрі Епштейном.

До того ж уряд Великої Британії ініціював масштабне розслідування щодо неконтрольованих державних витрат за кордоном, у центрі якого опинився колишній принц Ендрю. Новий виток скандалу пов’язаний із запитаннями щодо використання службового становища під час його діяльності як спеціального представника з питань торгівлі.

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Теги: Велика Британія скандал сім'я Король Чарльз III Принц Ендрю

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