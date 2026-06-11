«Досі хочу набрати його». Порошенко показав сімейні фото з батьком

Петро Порошенко розповів, яким був його батько

Сьогодні, 11 червня, виповнюється 90 років з дня народження Олексія Порошенка, батька п’ятого президента України Петра Порошенка. У цей день Порошенко-молодший поділився дописом, де згадав про батька та показав архівні фото з ним, розповідає «Главком».

Петро Порошенко зізнався, що йому не вистачає батька, а саме підтримки та розмов із ним. «Сьогодні моєму батькові, Олексію Порошенку – 90. Я й досі хочу набрати його номер. Розповісти, порадитися, почути ту спокійну впевненість, з якою він умів сказати: усе буде гаразд, треба просто працювати», – написав експрезидент.

Петро та Олексій Порошенки фото: Петро Порошенко/Facebook

Політик розповів, що його батько був «крутим» та завжди вірив у нього й навчав його витримці та оптимізму. «Він був успішним керівником, але передусім – крутим татом, який вірив у мене завжди. Учив шукати оптимізм. Учив не опускати рук. Показав, як знайти справу життя і віддатися їй сповна», – поділився Порошенко.

Петро Порошенко в юнні роки зі своїм батьком фото: Петро Порошенко/Facebook

Колишній президент також згадав, коли Україна в день народження його батька – 11 червня 2017 року отримала безвізовий режим з Європейським Союзом. Петро Порошенко розповів, що сьогодні він отримує багато дзвінків від знайомих, які згадують Олексія Порошенка в річницю дня його народження.

«А ще сьогодні – річниця нашого безвізу. Покоління мого батька мріяло про Україну, яку у світі поважають. Тому я радий, що це сталося саме на день народження батька. Сьогодні мені багато телефонують з Вінниччини. Згадують Олексія Івановича. Важливо, що його пам’ятають і цінують внесок у розвиток України. Дякую тобі за науку і за дружбу, тату! Сумую. Люблю», – додав Порошенко.

Нагадаємо, 16 червня 2020 року на 84-му році життя помер батько п'ятого президента України Олексій Іванович Порошенко. Все своє життя він присвятив служінню Україні, розвитку її економіки, дбав про людей.

Зазначимо, батько Петра Порошенка Олексій Іванович помер внаслідок інсульту, який стався 15 червня після того, як він дізнався, що сина викликають до суду для обрання запобіжного заходу, і про те, що прокуратура вимагає арешту п’ятого президента. Напередодні, 11 червня, у родинному колі Порошенки відзначили день народження Олексія Івановича. Попри поважний вік Порошенко-старший почувався добре.