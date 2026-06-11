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Ціни у магазинах Німеччини. Киянка назвала вартість продуктового кошика

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Українка розповіла про ціни у Німеччині
колаж: glavcom.ua

У Німеччині кілограм свіжої курятини можна придбати за акційною ціною €8,29 (428 грн)

Біженка з Києва Людмила Русіна, яка мешкає у Німеччині, відвідала місцевий магазин. Українка розповіла, скільки коштував її кошик з продуктами та назвала ціни. Про це пише «Главком» із посиланням на відео блогерки.

Людмила Русіна придбала низку продуктів у німецькому магазині Kaufland, жінка дочекалася знижок та акцій й зробила значний запас продуктів. «Знали, що сьогодні будуть знижки й заскочили», – сказала українка.

Скільки коштує стандартний продуктовий кошик у Німеччині

  • М'ясо: у Німеччині кілограм свіжої курятини можна придбати за акційною ціною €8,29 (428 грн).
  • Кава: упаковка кави з 12 падів вартує €2 замість за акційною ціною (104 грн).
Чек покупок киянки у Німеччині за €20
Чек покупок киянки у Німеччині за €20
фото: скриншот Тiktok.com/liudmyla.rusina
  • Гриби: три упаковки печериць у німецькому магазині можна купити зі знижкою понад 50-60% за 39 центів кожна (18 грн).
  • Ягоди та фрукти: 1 кг полуниці вартує €1,59 (73 грн), а 1 кг абрикосів за акційною ціною €1 (88 грн). Також українка придбала нектарин по €2,49 за 2 кг.
  • Овочі: упаковка свіжих огірків за 750 гр коштувала €1 (52 гривні), а два болгарські перці за 96 центів, без знижки їхня ціна складає €2,15, або 112 грн/кг.

Усього жінка витратила на цей список продуктів €20, це близько 1 500 грн.

Нагадаємо, українка з Маріуполя Лєра Виноградова мешкає у Польщі. Вона поскаржилася на вартість нерухомості у Польщі. Лєра Виноградова після переїзду до Польщі сподівалася згодом придбати нове житло, однак через високі ціни вона не може собі цього дозволити.

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Теги: Німеччина гроші ціни біженці

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