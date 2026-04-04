Французка змінила авто на коня після подорожчання бензину

Підковування коня обходиться приблизно у 80 євро раз на шість тижнів, порівняно зі 120 євро за повний бак бензину щотижня

Клара Шевальє їздить на коні до супермаркету за покупками, в аптеку або в інших справах

Клара, власниця стайні Перальєр у місті Ла-Тардьєр (Вандея, Франція), знайшла спосіб суттєво заощадити на бензині, що подорожчав до понад двох євро у зв'язку з подіями на Близькому Сході. Тепер вона залишає авто в гаражі, а місцевістю пересувається верхи на коні. Як інформує «Главком», про це пише Ouest France.

«Щойно ми побачили підвищення цін на паливо, вирішили залишити машину в гаражі. Зараз повний бак обходиться нам у 120 євро, тоді як раніше, коли дизельне пальне коштувало 1,50 євро, це коштувало 90 євро. Додаткові 30 євро на тиждень – це для нас величезна сума. Машина стала засобом пересування для багатих», – каже жінка.

Бензин у Франції минулого тижня подорожчав до 2,3 євро за літр.

Тепер Клара їздить на коні до супермаркету за покупками, в аптеку або в інших справах. Також на ньому вона возить до школи свого чотирирічного сина Натаніеля.

«Нам пощастило, що всі необхідні зручності розташовані поруч, у радіусі 5 км. У місті люди їздять на метро, автобусі чи велосипеді. А для нас це кінь», – констатує жінка.

Перед виїздом у справах Шевальє і Ромен Жоанні, місцевий вершник, готують Піруло і Джеруко, двох іспанських чистокровних коней.

«Ми завжди їздимо парами, тож завжди є хтось, хто потримає коней», – пояснює Клара.

Їхню шерсть розчісують, копита чистять. Після того, як на спини коней надягають сідла, на них чекає шестикілометрова подорож туди й назад.

Першу частину шляху вони їдуть риссю другорядними дорогами, хоча їзда і більш завантаженими шосе не є проблемою. Особлива увага приділяється безпеці.

«Для мене вкрай важливо подавати приклад, носити шолом. Ми суворо дотримуємося правил дорожнього руху», – пояснює Клара, одягнена в яскраво-рожевий жилет.

Вона констатує, що їм завжди махають руками водії вантажівок, що проїжджають повз, і жителі села, які раді бачити коней.

Жінка забирає сина зі школи, і це для неї є своєрідною мандрівкою у власне дитинство, коли батько так само забирав її верхи і дорогою вони розповідали одне одному про свої справи.

Перший тиждень використання коня замість авто вже показав істотну економію, оскільки витрати на утримання тварини значно нижчі, ніж на машину.

Так, підковування коня обходиться приблизно у 80 євро раз на шість тижнів, порівняно зі 120 євро за повний бак бензину щотижня.

«Звісно, мати коня вдома дешевше, ніж машину, якщо порахувати. Це дає змогу насолоджуватися іншими речами, не економити на продуктах і вести здоровий спосіб життя», – пояснює мадам Шевальє.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів запустив кешбек на пальне, адже він не впливає на підтримку армії та забезпечує підтримку тим, хто найбільше потребує фінансової допомоги через зростання цін на паливо.

Як відомо, з 20 березня українці можуть отримувати часткову компенсацію витрат на пальне, придбане на АЗС, які беруть участь в програмі «Національний кешбек». Кешбек становитиме 15% на дизельне пальне, 10% на бензин і 5% на автогаз.

Це дасть змогу заощадити до 11 грн на літрі дизелю, близько 7 грн на бензині та 2 грн на автогазі. Максимальна сума кешбеку на пальне – до 1000 грн на людину на місяць.Програма працюватиме до 1 травня. У ній братимуть участь мережі АЗС, які зареєстровані в «Національному кешбеку». Це – «Укрнафта», OKKO, WOG, Amic Energy, BVS, KLO, Motto, Chipo, VostokGas, Autotrans, Mango, Parallel, Rodnik, «БРСМ-Нафта». Також вже невдовзі доєднаються і UPG, Socar Energy, Martin LLC та Marshal.