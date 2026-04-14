Німеччина хоче заборонити використання газонокосарок через їжаків: деталі

Низка міст в Німеччині почали впроваджувати заборону газонокосарок

Міська влада міст Німеччини закликає до заборони газонокосарок. Зокрема, в країні хочуть заборонити використання роботизованих газонокосарок в нічний час через загрозу їжакам. Про це пише «Главком» із посиланням на The Guardian.

У Німеччині через нічну роботу газонокосарок травмуються тварини, а саме їжаки. Тож люди вимагають заборонити використання відповідних приладів на законодавчому рівні. Напередодні з’явилося дослідження, що підтвердило небезпеку лез газонокосарок для тварин. Найбільше загрозу газонокосарки несуть для їжаків, які згортаються у клубок коли відчувають небезпеку. Відповідне перед автоматичними газонокосарками вони стають беззахисними.

Крім газонокосарок їжакам загрожують й інші людські прилади, як моторизовані повітродувки та пилососи для листя. Найчастіше це заважає їжакам під час зимової сплячки. Окремим фактором загибелі їжаків є автомобілі, під колесами яких вони гинуть. З 2024 року їжаків внесли до переліку «близьких до загрозливого стану» Міжнародного союзу охорони природи. Це сталося після того, як популяція їжаків зменшилася на 30% за попереднє десятиліття.

Вчені дослідили здатність їжаків реагувати на ультразвук та виявили що це є шляхом до вирішення проблеми з газонокосарками. Ультразвук міг би допомогти відігнати їжаків від небезпечних для них місцевостей.

За словами співавторка дослідження Анни Бергер, чисельність випадків травмування їжаків газонокосарками має велике навантаження на центр допомоги тваринам. До того ж після травмування їжаків не завжди знаходять вчасно. «Крім того, більшість їжаків із порізами знаходять через кілька днів або навіть тижнів після інциденту, тому їм доводиться тривалий час зазнавати значних страждань, болю та ушкоджень», – зазначила експертка.

Водночас у Німеччині їжаки перебувають під охороною. За виловлювання, травмування чи вбивство їжаків передбачається штраф у розмірі €65 тис. До слова, після розголосу про загрозу автоматизованих газонокосарок для їжаків, в Кельні, Лейпцигу та Мюнхені вже запровадили заборону на їх використання.

Нагадаємо, їжак паралізував роботу невеликого аеродрому Арнштадт Алькерслебен, що в німецькій Тюрінгії. Там можуть приземлятися літаки масою до 5700 кг. Наприкінці серпня легкий одномоторний літак B&F Fk9 мав вилетіти з аеродрому на авіаційний фестиваль у Гессені. За штурвалом перебували двоє пілотів, прогноз погоди був сприятливий. Проте зліт відклали через їжака, що вийшов на злітно-посадкову смугу.