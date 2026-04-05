Харків’янка прославилася завдяки домашній мавпочці

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Наталія наголошує, що утримання такої тварини вимагає значних ресурсів і терпіння
фото: скріншот із відео

Наталія Сапельник із дитинства мріяла про мавпочку, а коли придбала її – почала вести блог

Блогерка з Харкова Наталія Сапельник здійснила свою дитячу мрію – завела вдома екзотичну тварину, мавпочку-верветку на ім’я Оливка. Нині за життям улюблениці у соцмережах стежать понад пів мільйона підписників. Як інформує «Главком», про це йдеться в сюжеті «Єдиних новин».

Тварину Наталя придбала вже будучи дорослою, та одразу почала ділитися буднями з Оливкою у соцмережах:

«Мені так хотілось усім розповісти, що в мене мавпочка… я почала з усіма підписниками вести діалоги… і так от блог почав рости», – пояснює жінка.

За словами блогерки, з перших днів Оливка сильно прив’язалася до неї. Тепер мавпочка супроводжує господарку майже всюди, а залишати її саму вдома вдається лише ненадовго:

«Я залишаю свою майку. Обов'язково потрібна моя річ, щоб був мій запах. І вона залазить у лежачок і там спить», – каже власниця мавпочки.

Житло довелося пристосувати під активну тварину. У квартирі немає штор, а люстру максимально підняли під стелю, щоб бешкетниця Оливка на них не гойдалася.

Наталія наголошує, що утримання такої тварини вимагає значних ресурсів і терпіння. Через тропічне походження Оливка має навіть власний гардероб, щоб не мерзнути.

«Це не дитині… це тільки її можна заводити, якщо в тебе є час, якщо є нерви», – пояснює жінка.

Попри складнощі, блогерка каже, що щаслива, адже змогла реалізувати свою давню мрію.

Раніше у Києві поліцейські повідомили про підозру 55-річній жінці, чия жорстокість призвела до загибелі дикої тварини. Мешканка Оболонського району тривалий час утримувала у звичайній квартирі чорно-буру лисицю та вовка без належного догляду.

Також поліцейські Києва притягнули до адміністративної відповідальності мешканку Оболоні, яка била свого собаку під час прогулянки. Інформація про інцидент на Оболонській набережній надійшла до правоохоронців від очевидців. Заявниця також надала поліції відеозапис, на якому зафіксовано, як невідома жінка кілька разів ударила тварину. Дільничні офіцери поліції встановили особу правопорушниці – нею виявилася 40-річна місцева мешканка. Свої дії жінка пояснила «виховним процесом».  

Росія атакувала Україну безпілотниками та ракетами: головне за ніч 3 квітня
Росія атакувала Україну безпілотниками та ракетами: головне за ніч 3 квітня
3 квiтня, 05:27
Атака на Україну, нові заяви Трампа: головне за ніч 2 квітня
2 квiтня, 05:49
У Харкові в пральній машині знайшлася «королівська» змія (фото)
1 квiтня, 14:48
«Літаючий гризун» та рись: визначено найкраще фото дикої природи за 2026 рік
29 березня, 04:49
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч 27 березня
27 березня, 05:26
104-річна американка розкрила секрети свого довголіття
22 березня, 17:52
Готував теракти біля адмінбудівель у Харкові: викрито 18-річного агента РФ
20 березня, 10:25
Росіяни вдарили по Харкову: є поранені, пошкоджено будинки
10 березня, 06:21
Харків. Російська ракета влучила у багатоповерхівку
7 березня, 02:20

Харків’янка прославилася завдяки домашній мавпочці
Харків’янка прославилася завдяки домашній мавпочці
Від відео про Паску – до мільйонів для ЗСУ: історія хлопчика з Черкащини
Конфуз на кінопрем'єрі «На драйві»: інформаційного партнера стрічки освистали тисячі глядачів
«Патріарх Свободи». Штучний інтелект створив епічну рок-баладу, присвячену Філарету
Галкін спародіював Зеленського і Трампа (відео)
Актор спародіював Козловського в костюмі бодібілдера: зал вибухнув оваціями (відео)

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
