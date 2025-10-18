Головна Світ Політика
У США пройде друга хвиля протестів «No Kings» на тлі урядового шатдауну: Трамп відреагував

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
У США пройде друга хвиля протестів «No Kings» на тлі урядового шатдауну: Трамп відреагував
фото: Reuters/Roselle Che

Перші масові акції розпочалися 14 червня, у день святкування 250-річчя армії США та 79-річчя президента

У США наростає хвиля протестів: понад 2500 демонстрацій заплановано у всіх 50 штатах у межах другого етапу руху «No Kings», повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Акції відбудуться цієї суботи, 18 жовтня, на тлі урядового шатдауну та тиску президента Дональда Трампа, який наполягає на розгортанні Національної гвардії у містах країни. Частина республіканців уже назвала ці виступи «антиамериканськими». Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що мітинги лише поглиблюють урядову кризу.

Як нагадує CNN, перший етап протестів «No Kings» розпочався після того, як Трамп, за п’ять місяців свого нового президентського терміну, ухвалив сотні указів і рішень, спрямованих на обмеження громадянства за правом народження, згортання ініціатив із різноманіття, рівності та інклюзії, а також на утиски студентських протестів і трансгендерних людей.

Найбільше напруження спостерігалося в Лос-Анджелесі, де Трамп федералізував Національну гвардію Каліфорнії всупереч волі губернатора Гевіна Ньюсома. Експерти назвали цей крок безпрецедентним і небезпечним розширенням президентської влади.

Організатори протестів звинувачують адміністрацію у «підвищенні ставок» протягом літа. Під тиском виконання квот на арешти агенти Міграційної та митної служби проводили масові рейди, що викликало спротив у громадах. Водночас Трамп закликав Міністерство юстиції переслідувати своїх політичних опонентів, зокрема колишнього директора ФБР Джеймса Комі та генпрокурора Нью-Йорка Летицію Джеймс.

Карта запланованих протестів
Карта запланованих протестів
фото: CNN

Перші масові акції розпочалися 14 червня, у день святкування 250-річчя армії США та 79-річчя президента. Коаліція ліберальних і продемократичних груп, що стоїть за протестами, заявляє, що виступає проти авторитаризму, мілітаризації демократії та політики на користь мільярдерів.

Президент США Дональд Трамп відреагував на новину про те, що цими вихідними пройде друга хвиля масштабних протестів проти його політики: «Про що протестуватимуть протестувальники «No King» на своїх маршах, присвячених двом головним питанням: «звільнення Палестини» та «припинення війни в Україні». Президент Трамп звільнив Палестину і зараз зустрічається з президентом України Зеленським на межі припинення війни в Україні».

Тим часом Сенат США уже вдев’яте відхилив ухвалений Палатою представників законопроєкт про тимчасове фінансування уряду. Таким чином шатдаун продовжується й може стати найдовшим в історії країни.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа планує сформувати сили швидкого реагування щодо боротьби з порушеннями громадського порядку для придушення можливих заворушень.

До слова, раніше протести охопили низку міст США, і 11 млн американців виступили проти політики Трампа.

У суботу, 14 червня, в низці великих міст США люди вийшли на мітинги проти політики президента США. Протести під назвою No kings («Без королів») відбулись на тлі святкування 250-річчя армії США, військового параду у Вашингтоні та 79-го дня народження американського лідера.

