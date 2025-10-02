Головна Світ Політика
США запроваджує нові санкції проти Ірану за ядерну програму

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич

США окремо накладає санкції на п'ять фізичних осіб та одну організацію, пов'язаних з Іранською організацією оборонних інновацій та досліджень
США заявили про свою готовність і надалі притягувати до відповідальності всіх, хто підтримує діяльність Тегерана

Сполучені Штати Америки оголосили про запровадження нових санкцій проти Ірану на підтримку механізму «швидкого відновлення» санкцій та обмежень ООН. Причиною названо «значне невиконання» Іраном своїх ядерних зобов'язань. Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран «ніколи не матиме ядерної зброї». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Державного департаменту США.

США накладають санкції на 44 фізичні особи та організації, причетні до ядерної програми Ірану, мереж закупівель зброї, що підтримують програми балістичних ракет та програми військової авіації.

Державний департамент США окремо накладає санкції на п'ять фізичних осіб та одну організацію, пов'язаних з Іранською організацією оборонних інновацій та досліджень (SPND), яка є прямим наступником іранської програми створення ядерної зброї до 2004 року.

Повідомляється, що ряд осіб, проти яких запроваджено санкції, намагалися отримати чутливі технології подвійного призначення та технічну експертизу, які можуть бути застосовані для розробки ядерної зброї.

США наголошують, що нові заходи підкреслюють важливість повторного запровадження санкцій та інших обмежень проти Ірану, які набули чинності 27 вересня відповідно до резолюцій Ради Безпеки ООН.

«Сьогоднішні дії демонструють, що Іран активно намагається закуповувати компоненти та технології для підтримки своїх програм розповсюдження (зброї)», – йдеться у заяві.

США заявили про свою готовність і надалі притягувати до відповідальності всіх, хто підтримує діяльність Тегерана, пов'язану з розповсюдженням зброї.

Нагадаємо, Іран повідомив про відкликання своїх послів з Німеччини, Франції та Великої Британії для консультацій у зв’язку з активацією механізму відновлення санкцій Організації Об’єднаних Націй. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

Як відомо, Німеччина, Франція та Велика Британія у кінці серпня направили лист до Ради Безпеки ООН із вимогою поновити санкції проти Ірану. У зверненні зазначалося, що Тегеран протягом останніх років порушував умови ядерної угоди.

США Іран санкції ядерна зброя



