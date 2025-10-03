Перша леді із пікселів: соцмережі обговорюють, навіщо Меланії Трамп цифровий двійник

Головна Світ Політика
Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Перша леді США опублікувала у соцмережах цікаве відео
У ролику 55-річна Меланія постає у вигляді деталізованого комп'ютерно-згенерованого персонажа

Перша леді США Меланія Трамп викликала активні обговорення у соціальних мережах, опублікувавши на своєму офіційному акаунті в соціальній мережі X відео, створене за допомогою штучного інтелекту (ШІ).

У ролику 55-річна Меланія постає у вигляді деталізованого комп'ютерно-згенерованого персонажа з підписом «у майбутнє». 

На кадрах цифрова копія першої леді з'являється на тлі інтер'єру, схожого на хмарочос Trump Tower. Після ефекту «розсипання пікселів» віртуальний образ повільно моргає, дивиться в камеру та наближається до глядача.

Меланія-діджитал одягнена у свій характерний елегантний стиль: чорний обтислий тренч з атласними лацканами та декоративними елементами.

Користувачі мережі активно обговорюють мету цього відео. Серед припущень – те, що пані Трамп може використовувати голограму або цифрову копію для майбутніх публічних виступів, особливо у світлі політичної діяльності її чоловіка, Дональда Трампа.

Раніше перша леді України Олена Зеленська провела зустріч з дружиною президента США Меланією Трамп. Вони обговорили захист дітей і їхнього дитинства.

До слова,  державний візит президента США Дональда Трампа та першої леді Меланії Трамп до Великої Британії став не лише політичною подією, а й справжнім модним оглядом, у якому головними героїнями виявилися Меланія Трамп та Кетрін, принцеса Уельська. Публіка, журналісти та модні експерти уважно відстежували кожен образ двох жінок, що з’являлися поруч на офіційних заходах. 

Теги: США Меланія Трамп перша леді відео

