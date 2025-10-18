Через шатдаун у США більшість працівників ядерного агентства відправлять у вимушену відпустку

Національне управління ядерної безпеки (NNSA), яке входить до структури Міністерства енергетики США, вичерпає свої фінансові ресурси 18 жовтня

Адміністрація президента США Дональда Трампа готується відправити у вимушену відпустку більшість цивільних працівників агентства, що опікується управлінням американським ядерним арсеналом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

За даними видання, Національне управління ядерної безпеки (NNSA), яке входить до структури Міністерства енергетики США, вичерпає свої фінансові ресурси вже у суботу, 18 жовтня.

У повідомленні, надісланому до Конгресу, зазначається, що близько 1400 співробітників NNSA буде відправлено у вимушену відпустку. Водночас на робочих місцях залишаться приблизно 375 працівників, діяльність яких визнано критично важливою та звільненою від дії шатдауну. Таким чином, на роботу в понеділок не вийдуть майже 80% персоналу агентства.

Попри те, що NNSA не несе безпосередньої відповідальності за експлуатацію ядерної зброї, бо цим займається Пентагон, управління відіграє ключову роль у підтриманні ядерного потенціалу США. Агентство займається технічним обслуговуванням і модернізацією боєзарядів, контролем за ядерними установками ВМС і реалізацією програм із нерозповсюдження ядерної зброї.

Як повідомлялося, у США наростає хвиля протестів: понад 2500 демонстрацій заплановано у всіх 50 штатах у межах другого етапу руху «No Kings».

Акції відбудуться цієї суботи, 18 жовтня, на тлі урядового шатдауну та тиску президента Дональда Трампа, який наполягає на розгортанні Національної гвардії у містах країни. Частина республіканців уже назвала ці виступи «антиамериканськими». Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що мітинги лише поглиблюють урядову кризу.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа планує сформувати сили швидкого реагування щодо боротьби з порушеннями громадського порядку для придушення можливих заворушень.

До слова, раніше протести охопили низку міст США, і 11 млн американців виступили проти політики Трампа.

У суботу, 14 червня, в низці великих міст США люди вийшли на мітинги проти політики президента США. Протести під назвою No kings («Без королів») відбулись на тлі святкування 250-річчя армії США, військового параду у Вашингтоні та 79-го дня народження американського лідера.