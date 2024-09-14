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Британські вчені розшифрували найдавнішу карту світу: що вона демонструє

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Британські вчені розшифрували найдавнішу карту світу: що вона демонструє
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фото: Daily Mail

Вчені розшифрували вавилонську клинописну табличку

Британські вчені розшифрували вавилонську клинописну табличку Imago Mundi, пише Daily Mail. Круглий фрагмент карти світу на табличці поєднується з уривками тексту, що описує створення світу. На артефакті зображено Месопотамію, яка на момент створення таблички вважалася всім відомим світом.

На вавилонській табличці зображена кругла карта з фрагментами тексту, написаного клинописом – стародавньою системою письма, що використовувала клиноподібні символи, в якій описується раннє створення світу.

Imago Mundi, яку також називають Вавилонською картою світу (на фото) була відкрита в 1882 році відомим археологом Хормуздом Рассамом у Сіппарі
Imago Mundi, яку також називають Вавилонською картою світу (на фото) була відкрита в 1882 році відомим археологом Хормуздом Рассамом у Сіппарі

Внизу по центру карти розташована Месопотамія. Особливо унікальні два кола, які оточують місто. Дослідники підтвердили, що коло на табличці, що оточував Месопотамію, підтримував віру вавилонян у те, що цей регіон був центром світу, хоча вони розуміли, що Месопотамія була частиною більшого регіону суші.

На карті є клинописні написи, в яких зазначено назву міста або племені, яке там проживало, включаючи Ассирію, Дер та Урарту.

До слова, у Туреччині археологи, які проводять розкопки на кургані Арслантепе, виявили дві вкрай рідкісні печатки із зображеннями тварин. Вік артефактів попередньо оцінений приблизно 7 тис. років.

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Теги: наука місто археологія Daily Mail вчені

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