Британські вчені розшифрували найдавнішу карту світу: що вона демонструє
Вчені розшифрували вавилонську клинописну табличку
Британські вчені розшифрували вавилонську клинописну табличку Imago Mundi, пише Daily Mail. Круглий фрагмент карти світу на табличці поєднується з уривками тексту, що описує створення світу. На артефакті зображено Месопотамію, яка на момент створення таблички вважалася всім відомим світом.
На вавилонській табличці зображена кругла карта з фрагментами тексту, написаного клинописом – стародавньою системою письма, що використовувала клиноподібні символи, в якій описується раннє створення світу.
Внизу по центру карти розташована Месопотамія. Особливо унікальні два кола, які оточують місто. Дослідники підтвердили, що коло на табличці, що оточував Месопотамію, підтримував віру вавилонян у те, що цей регіон був центром світу, хоча вони розуміли, що Месопотамія була частиною більшого регіону суші.
На карті є клинописні написи, в яких зазначено назву міста або племені, яке там проживало, включаючи Ассирію, Дер та Урарту.
До слова, у Туреччині археологи, які проводять розкопки на кургані Арслантепе, виявили дві вкрай рідкісні печатки із зображеннями тварин. Вік артефактів попередньо оцінений приблизно 7 тис. років.
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