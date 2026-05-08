Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 9-10 травня

Виставка, присвячена 90-річчю геніального українського художника Івана Марчука, триватиме до 17 травня

Цими вихідними киян та гостей міста запрошують на щемливу виставку «Палітра пам’яті», створену рідними захисників «Азову». Театральна афіша пропонує зіркову комедію «Акушери мимоволі» з Анною Саліванчук та унікальну італійську виставу «Сімейний альбом». Для меломанів готують вечір золотих хітів Юрія Рибчинського у виконанні хору ім. Г. Верьовки, драйвовий виступ Руслани на ВДНГ та ювілейний концерт гурту ТНМК.

«Главком» підготував добірку подій на 9-10 травня, які варто відвідати.

Зміст

Музеї

Виставка «Палітра пам’яті»

Палітра пам’яті» це виставка картин, створених рідними полеглих воїнів «Азову». Вона про пам’ять, яка говорить мовою мистецтва. Про любов, втрату і силу жити далі. Кожне полотно тут – не просто робота, а особиста історія, прожита і передана через колір, символи й тишу між мазками.

У експозиції – картини матерів, дружин, сестер і близьких загиблих захисників. Для них творчість стала способом пережити втрату і знайти форму для того, що важко висловити словами.

Коли: до 30 травня 2026 року.

Місце проведення: Садиба на Кудрявці, вул. Кудрявська, 9.

Виставка Олександра Деца «Я...»

«Я…» – серія робіт, присвячених дослідженню множинності людської особистості. Проєкт складається з кількох смислових частин: бачення себе зсередини, сприйняття нас іншими людьми, та бачення світу людиною.

У центрі дослідження – ідея, особистості, що не є сталою формою. Вона змінюється під впливом часу, досвіду, взаємодії з іншими людьми та внутрішніх станів.

Український художник Олександр Дец створює дизайнерський арт-одяг. Звичайний одяг перетворюється на арт-об’єкт, завдяки ексклюзивному авторському малюнку. Кожну річ художник розписує вручну, тому ніколи не буде двох однакових

Коли: відкриття виставки 8 травня о 18:00.

Місце проведення: Національний музей декоративного мистецтва України, вул. Івана Мазепи, 21, корпус 2.

Виставка Івана Марчука «Я сколихнув цей світ»

У Музеї історії міста Києва триває ювілейна виставка «Я сколихнув цей світ», присвячена 90-річчю геніального українського художника Івана Марчука.

Іван Марчук – один із найвизначніших митців сучасності, автор понад 5 тисяч творів та творець унікальної художньої техніки «пльонтанізм». Назва виставки водночас є авторським зізнанням художника та свідченням світового масштабу його творчості: сьогодні його роботи є на всіх континентах, навіть в Антарктиді.

Ця експозиція є найбільшою ретроспективою художника за останні роки. Вперше Музей історії міста Києва віддає під один проєкт усі свої виставкові площі. Майже 250 творів Марчука розгорнуться на чотирьох поверхах, демонструючи шлях митця від ранніх студентських пошуків до філософських циклів сучасності.

Особливе місце в експозиції займатимуть твори з особистої колекції Івана Марчука: ранній живопис, портрети, студентські роботи, ескізи та керамічні панно, більшість із яких раніше не були представлені широкому загалу.

Коли: з 13 березня по 17 травня 2026 року.

Місце проведення: Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва, вул. Богдана Хмельницького, 7.

Театри

Вистава «Сімейний альбом»

Що таке сім’я? Щоб знайти відповідь на це запитання запрошуємо зазирнути в шпарини старого будинку. Ми підглядатимемо за життям сім’ї, що проживає в Україні в 90-х роках. Сім’ї, в якій поєднують своє буття три покоління. Те, що раніше мало величезне значення – дуже швидко перестає цінуватись нащадками. Ми перемістимось в часи розпаду СРСР, опинимось на зломі часів. Саме тоді, коли Америка почала з’являтись на полицях наших магазинів.

«Сімейний альбом/ Album di Famiglia» перша вистава режисера Маттео Спіацці в Україні. Виставу створено за підтримки Посольства Італії в Україні та Італійського інституту культури в Україні.

Якщо вам не вистачає нових, унікальних театральних вражень – ця вистава точно для вас. Італійський театр в Україні – став натхненням та незабутнім досвідом для наших акторів. Тож ми вирішили розділити ці емоції з найріднішими – нашими глядачами.

Вистава-переможець ІІІ Фестивалю-премії GRA 2019-го року – «Найкраща пошуково-експериментальна вистава».

Коли: 9 травня, 18:00.

Вистава «Акушери мимоволі»

Сучасний театр драми і комедії «Arтилерія» представляє найочікуванішу прем’єру року – феєричну комедійну виставу «Акушери мимоволі». У центрі сюжету – двоє незнайомців: він і вона. Олександр і Оксана. І, здавалося б, усе йде до звичайної історії кохання, але є один нюанс – вони обидва лікарі-венерологи з Києва, О. П. Шаповал, яких за загадкових обставин випхали із затишних кабінетів, де є смачна кава і купа хворих людей, у занедбаний фельдшерсько-акушерський пункт села Вишеньки. А це означає лише одне – хтось із них сильно накосячив.

І от, поки венерологи чубляться, аби зрозуміти, хто саме, нічна негода заносить до них дві вагітні пари: молоду і глибоко провінційну та зрілу і безсовісно заможну. Але об’єднує їх одне – води вже відійшли. У атмосфері повного божевілля лікарям доводиться поставити чвари на паузу, аби якомога швидше здихатись нічних породіль і не стати акушерами мимоволі.

Життєва історія, яка відгукнеться в серці кожного, хто кохав і помилявся. Історія, яка нагадає, що попри усі страхи і сумніви – ніколи не пізно бути щасливим.

Зірковий акторський склад:

Анна Саліванчук – зірка комедій «Свінгери», «Свінгери 2», українського ситкому «Одного разу під Полтавою», серіалів «Лікарка за покликанням», «Тільки скажи» та інші.

Олександр Попов – український актор і телеведучий ранкового шоу «Сніданок. Вихідний» на «1 плюс1». Відомий ролями у фільмі «Кохання без контракту», «Справжній Санта» і серіалами «Хазяйка», «Люся інтерн» та інші.

Анастасія Оруджова – українська акторка, комікеса. Учасниця телепроєктів «Жіночий квартал», «Ліга сміху», «Ігри приколів», акторка фільмів «Песики», «Скажене весілля» та інші.

Арам Арзуманян – український актор театру та кіно, відомий ролями у фільмах та серіалах «Скажене весілля», «Скажене весілля 2», «Скажене весілля 3», «Великі Вуйки», «Скажені сусіди» та інші.

Таїсія Хвостова – українська акторка театру та кіно, відома ролями «Безіменна історія», «Виходьте без дзвінка», «Жіночий лікар» та інші.

Ярослав Шахторін – український актор кіно та серіалів «Ворон та Воробйов», «Одні», «Виклик 2», «Люся інтерн» та інші.

Коли: 10 травня, 18:00.

Місце проведення: Будинок офіцерів Збройних сил України, вул. М.Грушевського, 30/1.

Вистава «Королева краси»

Це історія про домашню війну, яка точиться між матір’ю Мег Фолан та її дочкою – сорокалітньою старою дівою Морін. Водночас це ще й історія кохання. У героях Макдони безліч життєвих сил і пристрастей. А побутовий реалізм – лише видимість, під якою іскриться фантастичний коктейль з сентиментальної мелодрами, гротескової комедії, явного «театру жорстокості» й філософської притчі.

«Я хочу писати п’єси, які б трохи розворушили людей» – ці слова належать ірландцю Мартіну Макдоні, чия перша п’єса «Королева краси з Лінана» була написана лише за 8 днів і сувора британська п’єса одразу охрестила її «дивом сучасного театру».

Вистава створена за підтримки Британської Ради в Україні.

Коли: 10 травня, 18:00.

Місце проведення: Театр «Золоті ворота», вул. Шовковична, 7А.

Концерти

ТНМК з ювілейним концертом альбому «Сила»

ТНМК традиційно відзначають ювілеї своїх релізів концертами. І цього разу – це повернення до музики, яка формувала настрій, думки і ціле покоління.

У програмі – знайомі до кожного рядка «Гранули», «Забув», «Мушу йти», а також треки, які ніколи не звучать наживо: «Сан-Франциско», «Банзай», «Все чесно».

Цей вечір – про музику, яка не втрачає сенсу з роками, про тексти, що звучать так само сильно, як і вперше.

Коли: 9 травня, 18:00.

Місце проведення: Feels Garden, ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова 1А.

Концерт «Юрій Рибчинский. Хор ім. Г. Верьовки»

Цей концерт неможливо пропустити, адже на одній сцені зустрінуться глиби української культури. Пісні на вірші видатного поета Юрія Рибчинського у виконанні всесвітньо відомого хору ім. Г. Верьовки – це більше, ніж можна сказати словами. Шедеври маестро отримають особливо унікальне прочитання.

Зустрічайте золоті хіти, що творили історію України, у новому виконанні хору та оркестру! Сто артистів, грандіозне звучання, емоційна глибина – це буде концерт, який об’єднає покоління.

Коли: 10 травня, 18:00.

Місце проведення: Палац «Україна», вул. Велика Васильківська, 103.

Концерт Руслани Лижичко

У Києві відбудеться виступ першої переможниці Євробачення від України – Руслани. Співачка, яка свого часу відкрила світові модернову українську музику через гуцульські мотиви та проєкт «Дикі танці», представить оновлену програму.

Творчість артистки сьогодні – це поєднання автентичного драйву з глибокою внутрішньою трансформацією, яку вона пройшла за останні роки. Концерт транслюватиме ідею незламності та сили через характерне для виконавиці екстремальне звучання.

Глядачі почують як знакові хіти, що стали візитівкою української сцени, так і нові композиції, створені як відповідь на виклики сьогодення.

Коли: 10 травня, 17:00.

Місце проведення: Feels Garden, ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова 1А.

Орган під зорями «КінОрганум»

Київський планетарій в рамках мистецького проєкту ARTSpaceтм запрошує на повнокупольний музичний концерт у форматі 360ﹾ Орган під зорями «КінОрганум». Це можливість познайомитися з органною музикою чи відкрити нові горизонти звучання цього вічного інструменту.

Програма створена для прихильників інструментальної музики в стилі «епік». Це суміш класичного звучання та електронних гармоній, які створюють незабутню атмосферу повного занурення у музично-сюжетне полотно. Вперше в Україні на одному концерті зібрані кращі хіти у виконанні органу в ансамблі з роялем та саксофоном. Глядач порине у світ відомої музики з кінофільмів.

Коли: 10 травня, 19:30.

Місце проведення: Планетарій, вул. Велика Васильківська, 57/3.

Стендапи

Суботній стендап

Коміки, які вже мають досвід виступів, пройшли низку сцен, подарують максимум класного настрою і ряд несподіваних висновків. Формат вечора передбачає перебування виступаючого на сцені довше звичайного, що дозволяє не намагатися скоротити думку, а максимально розгорнути глядачеві свій напрацьований та перевірений матеріал.

На сцені виступатимуть:

Паша Пінчук @pasha_pinchuk

Андрій Бережко @andreyberezhko

Богдан Боярин @bod1qa

Богдан Письменко @nehsor_

Ведучий: Ігнат Михайлюк @ihnat_mykhailiuk

Коли: 9 травня, 18:00.

Місце проведення: Бочка Pub, вул. Хрещатик 19А.

Шоу «Кваліфікація. Патологоанатом»

Четверо коміків запрошують гостя та перевіряють його професійність через серію провокативних, серйозних і абсурдних запитань, балансуючи між експертністю та жорстким гумором. У фіналі кожен виносить свій вердикт – чи справді перед нами професіонал, чи просто добре зіграна роль.

Гості:

Поліна Савченко – патологоанатом.

Андрій Бережко.

Резиденти шоу:

Богдан Боярин.

Євгеній Мазурян.

Богдана Стаховська.

Коли: 10 травня, 14:00.

Місце проведення: F-Bar, вул. Хорива, 25/12.