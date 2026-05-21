Руслана, Скрипка, Федишин. Як українські зірки святкують День вишиванки (фото, відео)

Українські зірки заполонили мережу світлинами у вишиванках

Сьогодні, 21 травня, українці відзначають День вишиванки. Мета свята полягає в тому, щоб зберегти пам’ять про українські традиції та об’єднати націю. З нагоди свята українські зірки вбралися у вишиванки. «Главком» зробив підбірку святкових дописів представників українського шоубізнесу в День вишиванки.

Оксана Пекун

Народна артистка України Оксана Пекун поділилася світлиною в смарагдовій вишиванці. Сорочку прикрасили яскраві та різноманітні вишивки. «Наша ідентичність, наш генокод, наша історія і сучасність, наша незламність – українська вишиванка», – написала зірка в дописі.

Євген Клопотенко

Відомий український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко розповів особливу історію в День вишиванки. Кулінар поділився своїми роздумами про цінність вишиванки та її символізм.

«Я пам’ятаю свою першу вишиванку лише нечітко. Я думаю, що мої батьки подарували мені її, коли я тільки почав навчатися в університеті. Тоді я не зовсім розумів значення вишивки. Це розуміння прийшло пізніше. Я почав думати про символи, чому в кожному регіоні різні візерунки, як люди можуть передавати свій характер і світогляд через нитку, колір і прикраси», – йдеться в дописі.

Тож тепер кухар має 22 вишиванки, однак носить їх не лише на свята. За словами Клопотенка, він одягає вишиванку приблизно 100 днів на рік.

«Я можу носити її 21 травня або 31 грудня. В Україні або за кордоном. На вечерю, на зустрічі або у звичайний будній день. Давно це перестало бути для мене «одягом для особливих випадків». Це стало частиною мого повсякденного життя. Частиною моєї української ідентичності», – запевнив він.

Ірина Федишин

Українська співачка Ірина Федишин 21 травня опублікувала фото у вишиванці. Артистка привітала українців зі святом та висловилася про День вишиванки. Виконавиця наголосила на тому, що українська вишиванка – це символ єдності, свободи й незламності.

«Сьогодні велике світле свято – Вознесіння Господнє. Щиро вітаю всіх зі святом! Нехай у кожному серці буде віра, мир, надія та Божа опіка. А ще сьогодні особливий день для кожного українця – День вишиванки. Вишиванка – це не просто одяг. Це наша історія, наша сила, наша ідентичність. У кожному орнаменті – душа народу, пам’ять поколінь і любов до України», – написала зірка.

Джамала

Народна артистка України Джамала та переможниця Євробачення 2016 в День вишиванки поділилася низкою світлин та коротким дописом. За словами співачки, вона полюбляє стилізувати вишиванку у своїх образах.

Також зірка привітала українців зі святом: «Звична історія для мене – особливо сучасно стилізувати вишиту сорочку чи сукню. Надихаюсь. З Днем вишиванки!».

фото: jamalajaaa/Instagram

Руслана

Співачка, продюсерка та громадська діячка Руслана Лижичко в День вишиванки опублікувала святковий допис у Facebook. «Вишиванка – це наша енергія!» – співачка. На фото Руслана позувала у незвичній вишиванці. Артистка одягла білосніжну шкіряну куртку з яскравою вишивкою.

фото: Ruslana Lyzhychko/Facebook

Оксана Білозір

Ексміністерка та співачка Оксана Білозір також поділилася відео, де висловилася про українську вишиванку. У кадрі артистка показалася в білій вишиванці з яскравим орнаментом.

«Вишиванка – це не просто одяг. Це код нашої нації, наша історія, сила й душа України. У кожному орнаменті – памʼять поколінь, любов до рідної землі та незламний український дух. Бережімо свої традиції, єднаймося серцем і з гордістю носімо нашу вишиванку – символ свободи, краси та української ідентичності», – йдеться в дописі співачки.

Нікіта Кісельов

Співак Нікіта Кісельов у День вишиванки опублікував кадри з фотосесії, де він показався у вишиванці з конем. У дописі виконавець розповів, як змінилось його ставлення до вишиванки.

«Останнім часом вишиванка для мене стала не тільки святковим одягом, а й частиною буденності. Усе частіше ловлю себе на тому, що хочу носити її просто так, бо в ній є щось дуже рідне, сильне і справжнє. А ще це виглядає неймовірно стильно», – вважає співак.

Ектор Хіменес-Браво

Відомий канадський та український шеф-кухар і телеведучий, який уже давно мешкає в Україні, також привітав українців із Днем вишиванки. Кухар позував перед камерою в різних вишиванках.

Ектор закликав українців одягати вишиванку частіше та не лише на свята. «Кожен візерунок у вишиванці – це ціле мистецтво. Орнаменти показують нам те, що важливо, що колись переживали пращури та те, що так люблять українці.Кажуть, це не має значення. Але нагадаю, що сусід вбиває саме за мову, культуру, традиції та нашу незалежність. За те, що робить нас іншими, не такими, як вони. Вишиванка – не просто одяг, це те, що об’єднує», – зазначив ведучий.

Олега Скрипка

Український музикант і лідер гурту «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка поділився привітанням, де звернувся до українців у День вишиванки. Артист одягнув білу вишиванку з яскравим чорно-червоним орнаментом.

«Щиро вітаю вас із Днем вишиванки! Українців відрізняє мова, мужність, сила, наша кухня і вишиванка. Вишиванка це наш генетичний код. Це наш захист, гордість і слава. Носіть вишиванки, тому що це красиво», – сказав співак у відео.

Alyona Alyona

Українська виконавиця та реперка Alyona Alyona поділилася в День вишиванки кадрами з фотосесії в етнічному українському одязі. Артистка вбралася не лише в традиційний український одяг, але й приміряла вінок зі стрічками, який доповнив її образ.

«З Днем вишиванки. На щастя, на здоров’я, на свято, і на кожен день. Бо те, що люди несуть крізь роки, не знищити й не забрати», – зазначила реперка.

Гурт «Антитіла»

Гурт «Антитіла» також поділився святковим фото в День вишиванки. Музиканти показалися біля бузку на тлі Софіївського собору у вишиванках.

«Коли не було ні інтернету, ні хмарних сховищ, ні флешок, ні ChatGPT, ні електрики. Наші пращури передавали код Нації в оповідках, легендах, піснях і мереживі на сорочках. Так у вишиванці втілено, збережено і пронесено крізь віки дух Народу. В орнаменті, у кольорі, у символізмі кожної лінії ми бережемо й передаємо памʼять про те, ким ми є і де наше коріння. З Днем вишиванки!» – йдеться у привітанні гурту.

Злата Огнєвіч

Українська співачка Злата Огнєвіч привітала українців із Днем вишиванки та опублікувала фото з фотосесії. Зірка позувала в кремовій вишиванці на полі та тлі краєвидів української природи.

«Вишиванка – це наша історія, сила й любов до свого коріння, зашиті в кожному візерунку. Бережімо своє та носімо з гордістю! З Днем вишиванки!» – написала артистка.

Андрій Ісаєнко

Український актор Андрій Ісаєнко, який нині служить у ЗСУ, у День вишиванки поділився сімейними кадрами. Актор-воїн показався у вишиванках зі своєю дружиною та сином. Свій допис актор доповнив привітанням: «З днем вишиванки, Україно!»

