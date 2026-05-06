Українка назвала популярні варіанти еміграції до Канади у 2026 році

Блогерка стверджує, що легких шляхів еміграції до Канади для українців наразі немає

Українка Анетта мешкає в Канаді та розповідає про тонкощі своєї еміграції в блозі в соцмережах. В одному зі своїх відео вона дала поради, як можна емігрувати з України до Канади у 2026 році. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Анетти у Тiktok.

Як стверджує блогерка, спеціальна програма для українців для переїзду до Канади вже не актуальна. Однак є й інші варіанти, але вони складніші та потребують більше зусиль і фінансів, ніж раніше. Перше, що радить українка – це зібрати якнайбільше інформації.

«Перший варіант – через експрес-ентрі. Це система, через яку Канада підбирає собі постійних резидентів. Тут є два основних напрямки. Якщо у вас кваліфікована робота, дивіться на програму Federal skilled worker program. Тут потрібен гарний рівень англійської, освіта й мінімум рік досвіду», – пояснила жінка.

Для тих, хто вміє працювати руками, блогерка радить звернути увагу на програму Federal skilled trade program. «Тут вимоги значно нижчі, але майже завжди потрібно мати пропозицію роботи в Канаді. І ще один важливий нюанс. Для тих, хто планує еміграцію з-за кордону, майже завжди потрібно мати гроші на рахунку. А це близько$ 14 тис. на одну людину. Це перший і один із найпопулярніших варіантів еміграції до Канади», – йдеться у відео.

Крім цього, переїхати до Канади можна за допомогою навчання, а саме завдяки вступу до коледжу або канадського університету. «Після цього можна отримати робочу візу, набратися канадського досвіду й тоді подаватися на отримання статусу постійного місця проживання», – радить блогерка. Проте цей варіант потребує вкладень та часу.

Інфлюєнсерка зауважила, що легких шляхів еміграції до Канади для українців немає. Однак, вона зауважує, що все можливо. За її словами, ще одним варіантом є працевлаштування: «Через конкретного роботодавця, який готовий забрати вас у Канаду. Але тут є нюанс, ви будете прив’язані до цієї роботи і просто змінити її не вийде. Наразі це один із найскладніших варіантів».

Нагадаємо, українка Юлія, яка емігрувала до Канади три роки тому, розповіла, чому українцям ніколи «не стати своїми у Канаді» та як саме еміграція впливає на людей. За її словами, українці відрізняються від канадців ставленням до життя та грошей. Причина цього полягає у тому, що Україна та Канада мають абсолютно різний досвід життя в минулому.