У Польщі затримано нападників на українських підлітків: що відомо

Одного з постраждалих українців було госпіталізовано

У столиці Польщі правоохоронці затримали п’ятьох місцевих підлітків, яких підозрюють у жорстокому побитті трьох неповнолітніх громадян України. Інцидент, що викликав значний суспільний резонанс, стався на одному з мостів у центрі Варшави. Один із постраждалих українців опинився в лікарні з важкими травмами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра внутрішніх справ та адміністрації Марціна Кервінського.

Марцін Кервінський рішуче засудив дії нападників та підтвердив затримання підозрюваних.

Міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський оголосив про взяття під арешт п'яти осіб у зв'язку з нападом на трьох громадян України. Він опублікував відео затримання та пообіцяв «нульову толерантність» до…

«Нульова толерантність до агресії. Кілька днів тому на Свєнтокшиському мосту у Варшаві було жорстоко побито трьох підлітків, громадян України. У зв’язку з нападом поліція затримала п’ятьох людей, громадян Польщі віком 15-18 років. Тривають подальші процесуальні дії», – заявив урядовець.

За інформацією польського відомства, наразі силовики проводять заходи для ретельного з’ясування всіх обставин інциденту та визначення індивідуальної ролі кожного з учасників бійки.

Раніше польська поліція повідомила, що 7 травня на Свєнтокшиському мосту у столиці країни невідомі напали на трьох українських підлітків. Один з них отримав настільки тяжкі травми, що його госпіталізували до лікарні та згодом діагностували травму черепа. У цій же заяві в поліції зазначили, що не мають доказів, що мотивом для нападу була етнічна приналежність.

Місцеві медіа писали, що що на трьох українців напала група приблизно з десяти молодих людей. Вони били українців кулаками та ногами в голову і намагалися скинути одного з них з мосту. Підозрюваних затримували порізно. Двом із них по 15 років, одному 16, а ще двом 17 та 18.

