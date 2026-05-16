У Польщі затримано нападників на українських підлітків: що відомо

Максим Бурич
На трьох українців напала група приблизно з десяти молодих людей
фото: скріншот з відео
Одного з постраждалих українців було госпіталізовано

У столиці Польщі правоохоронці затримали п’ятьох місцевих підлітків, яких підозрюють у жорстокому побитті трьох неповнолітніх громадян України. Інцидент, що викликав значний суспільний резонанс, стався на одному з мостів у центрі Варшави. Один із постраждалих українців опинився в лікарні з важкими травмами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра внутрішніх справ та адміністрації Марціна Кервінського.

Марцін Кервінський рішуче засудив дії нападників та підтвердив затримання підозрюваних.

«Нульова толерантність до агресії. Кілька днів тому на Свєнтокшиському мосту у Варшаві було жорстоко побито трьох підлітків, громадян України. У зв’язку з нападом поліція затримала п’ятьох людей, громадян Польщі віком 15-18 років. Тривають подальші процесуальні дії», – заявив урядовець.

За інформацією польського відомства, наразі силовики проводять заходи для ретельного з’ясування всіх обставин інциденту та визначення індивідуальної ролі кожного з учасників бійки.

Раніше польська поліція повідомила, що 7 травня на Свєнтокшиському мосту у столиці країни невідомі напали на трьох українських підлітків. Один з них отримав настільки тяжкі травми, що його госпіталізували до лікарні та згодом діагностували травму черепа. У цій же заяві в поліції зазначили, що не мають доказів, що мотивом для нападу була етнічна приналежність.

Місцеві медіа писали, що що на трьох українців напала група приблизно з десяти молодих людей. Вони били українців кулаками та ногами в голову і намагалися скинути одного з них з мосту. Підозрюваних затримували порізно. Двом із них по 15 років, одному 16, а ще двом 17 та 18.

