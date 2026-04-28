Зустріч Трампа і короля Чарльза ІІІ. Британія врахувала скандал із Зеленським і вжила заходів

Після публічної критики в Білому домі переговори вирішили провести без преси

Зустріч президента США Дональда Трампа з королем Великої Британії Чарльзом III у Вашингтоні відбудеться у закритому форматі без журналістів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Guardian.

За даними видання, на такому форматі наполягла британська сторона. Чиновники побоюються повторення публічного конфлікту, який стався під час зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у лютому 2025 року.

Згідно з домовленостями, Чарльз III з’явиться перед пресою лише на початку зустрічі для короткої фотосесії. Після цього журналісти залишать Овальний кабінет.

Дипломатичні джерела повідомляють, що під час зустрічі поруч із монархом перебуватимуть представники британського уряду, зокрема міністерка закордонних справ Іветт Купер. За їхніми словами, вона готова втрутитися у разі напруження переговорів.

«Вона готова кинутися в дію як живий щит для короля, якщо Трамп почне критикувати Стармера або Велику Британію загалом, як він схильний робити», – сказало одне з джерел.

Водночас інші урядові інсайдери вважають, що Чарльз III зможе самостійно впоратися з ситуацією завдяки багаторічному дипломатичному досвіду. «Він має десятиліття досвіду в подібних речах… Ми думаємо, що з ним все буде добре», – зазначило джерело.

Очікується, що у своїх виступах король торкнеться тем довкілля та підтримки України. Водночас формулювання можуть бути обережними, без прямої критики США.

Сам Трамп напередодні позитивно висловився про британського монарха. «[Король] - чудова людина, і ми з нетерпінням чекаємо на це. Він справді фантастична людина та приголомшливий представник, і він сміливий», – заявив президент США.

Нагадаємо, що відносини між прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та президентом США Дональдом Трампом опинилися в глибокій кризі.