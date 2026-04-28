Зустріч Трампа і короля Чарльза ІІІ. Британія врахувала скандал із Зеленським і вжила заходів

Єгор Голівець
Американський президент позитивно відгукується про британського монарха
фото: АР

Після публічної критики в Білому домі переговори вирішили провести без преси

Зустріч президента США Дональда Трампа з королем Великої Британії Чарльзом III у Вашингтоні відбудеться у закритому форматі без журналістів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Guardian.

За даними видання, на такому форматі наполягла британська сторона. Чиновники побоюються повторення публічного конфлікту, який стався під час зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у лютому 2025 року.

Згідно з домовленостями, Чарльз III з’явиться перед пресою лише на початку зустрічі для короткої фотосесії. Після цього журналісти залишать Овальний кабінет.

Дипломатичні джерела повідомляють, що під час зустрічі поруч із монархом перебуватимуть представники британського уряду, зокрема міністерка закордонних справ Іветт Купер. За їхніми словами, вона готова втрутитися у разі напруження переговорів.

«Вона готова кинутися в дію як живий щит для короля, якщо Трамп почне критикувати Стармера або Велику Британію загалом, як він схильний робити», – сказало одне з джерел.

Водночас інші урядові інсайдери вважають, що Чарльз III зможе самостійно впоратися з ситуацією завдяки багаторічному дипломатичному досвіду. «Він має десятиліття досвіду в подібних речах… Ми думаємо, що з ним все буде добре», – зазначило джерело.

Очікується, що у своїх виступах король торкнеться тем довкілля та підтримки України. Водночас формулювання можуть бути обережними, без прямої критики США.

Сам Трамп напередодні позитивно висловився про британського монарха. «[Король] - чудова людина, і ми з нетерпінням чекаємо на це. Він справді фантастична людина та приголомшливий представник, і він сміливий», – заявив президент США.

Нагадаємо, що відносини між прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та президентом США Дональдом Трампом опинилися в глибокій кризі. 

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

