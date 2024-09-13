Зеленський зустрівся з Борисом Джонсоном у Києві (фото, відео)

Джонсон взяв участь у щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії

Президент Володимир Зеленський у Києві зустрівся з колишнім прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, який приїхав до України для участі в щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії. Про це очільник нашої країни повідомив у Telegram.

Під час зустрічі політики обговорили важливість нарощування військової, політичної та економічної допомоги Україні. Президент подякував Борису Джонсону за його увагу до України, лідерство в забезпеченні необхідної міжнародної допомоги у 2022 році та активну публічну адвокацію на підтримку нашої країни.

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Джонсон приїхав до України для участі в щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії фото: president.gov.ua/Офіс президента

🇺🇦🇬🇧 Президент Зеленський зустрівся з Борисом Джонсоном на полях щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії pic.twitter.com/NFkXrbJoHX — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 13, 2024

Ялтинська європейська стратегія – міжнародна щорічна конференція українських і закордонних політиків та підприємців, що у 2004-2013 проводились у Ялті, а з 2014 – у Києві. Її мета – сприяння розвитку України та підтримку її євроінтеграційних прагнень.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрінеться з лідером США Джо Байденом цього місяця, щоб представити свій «план перемоги» та покласти край війні з Росією.

Раніше колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон за власною ініціативою запропонував мирний план експрезиденту США Дональду Трампу.

Як повідомлялося колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у своїй щотижневій колонці для Daily Mail зазначав, що якщо наступним президентом США стане Дональд Трамп, він «не кине українців».

До слова, колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон впевнений, що кандидат на виборах президента США Дональд Трамп зможе допомогти закінчити війну в Україні, адже усвідомлює, що поразка може мати наслідки для Америки та світу.