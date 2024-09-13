Фестиваль у Торонто скасував показ російського фільму через «значні загрози»

Українці, які проживають у Канаді, виходили на протести проти фільму, який гуманізує російських окупантів

Організатори назвали це рішення «важким» і заявили, що «прагнуть показати фільм, коли це буде безпечно»

Міжнародний кінофестиваль у Торонто (TIFF) вирішив призупинити показ фільму «Росіяни на війні», який відбілює російських загарбників, що воюють в Україні. Причиною названо ймовірні загрози для безпеки фестивалю. Про це стало відомо із заяви TIFF.

«TIFF змушений призупинити майбутні покази фільму «Росіяни на війні» в п’ятницю, суботу та неділю, оскільки нам стало відомо про значні загрози для роботи фестивалю та безпеки. Хоча ми твердо дотримуємося нашої вчорашньої заяви (про відмову від скасування показу попри протести - ред.), це рішення було прийнято з метою забезпечення безпеки всіх гостей фестивалю», – йдеться у заяві.

Організатори зазначили, що це безпрецедентний крок для TIFF, адже вони нібито отримали звіти, які вказують на «потенційний значний ризик».

«Це було неймовірно важке рішення. Коли ми вибираємо фільми, ми керуємося місією TIFF, нашими цінностями. Ми вважаємо, що цей фільм заслужив місце в програмі нашого фестивалю, і ми прагнемо показати його, коли це буде безпечно», – зазначили організатори фестивалю.

На це рішення вже відреагували генеральний консул України в Торонто Олег Ніколенко та посол України в Канаді Юлія Ковалів.

«Припинення Міжнародним кінофестивалю в Торонто показу «Росіяни на війні» колишнім режисером документалістом Russia Today – єдине правильне рішення. Цей проєкт вже завдав значної шкоди репутації фестивалю та дав Росії шанс ще більше підірвати демократію», – заявив Олег Ніколенко на Facebook.

За його словами, українці продовжують боротися з російською пропагандою в кожному куточку світу, використовуючи всі мирні та законні засоби.

Юлія Ковалів зазначила: «TIFF скасовує показ пропагандистського фільму Russia at War. Шкода, що у своїй аргументації у фестивалю не вистачило сміливості прямо визнати свою глибоку помилку».

Як повідомлялося, Russians at war («Росіяни на війні») є документальним фільмом російсько-канадської режисерки Анастасії Трофімової, яка понад пів року провела з російським батальйоном на сході України. Пропагандистська стрічка вже була продемонстрована у Венеції.

Напередодні мітингу в Торонто Київ висловив рішучий протест проти показу фільму «Росіяни на війні» на Міжнародному кінофестивалі в Торонто. Згодом українська громада Канади провела у Торонто протест із вимогою скасувати показ на Міжнародному кінофестивалі в Торонто фільму.

Однак навіть попри протести канадський міжнародний кінофестиваль відмовився скасовувати покази російського фільму. Представники TIFF переконані, що оскільки цей фільм є канадсько-французьким копродукцією і фінансувався канадськими агентствами, його не можна вважати російською пропагандою.