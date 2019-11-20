В правительство через кровать? «Слуги народа» спровоцировали новый громкий скандал



Розсилка ВІДПРАВИТИ

По словам Клитиной, она обожает свою семью Фото: facebook.com/aleksandra.klitina

Украинский политик открестилась от попадания в правительство через постель

Заместитель министра транспорта и инфраструктуры Украины Александра Клитина опровергла информацию о том, что она попала в правительство через постель. Об этом она написала в своем Фесубке, опубликовав фото мужа и сына.

«Я обожаю свою семью! Похоже, что у нас неадекватная журналистика. Делают ненормальные выводы из каких-то недоказанных сплетен», – написала Клитина.

О том, что Клитина попала на свою должность через постель начали говорить после опубликованной аудиозаписи «слугой» Антоном Поляковым.

«Александра Клитина, та самая замминистра, которая, судя по аудиозаписи, попала на должность через кровать. А вы говорите, что только через лифт можно», - отметил нардеп в комментарии к опубликованной записи.

- Пока женщины ушли, можно я покажу, какой у нас новый замминистра. Клитина Саша. Она просила, сильно хотела.

- Хорошая? - Ого! Охеренная! - Вот, назначили, девушка очень хотела стать замминистра! [смех]

- Это называется, я чиста перед вами.

- Капец, конечно, нееее, хороша подруга.

- Ха, ты куда, 5 детей.

- У вас там интересно.

- А Савченко где?

...

- Мы на галерке и с девчонками там гоп-гоп. Ну в ОПЗЖ там непростые, там за ними такие стоят, что…

- Ну понятно.

...

Кстати, Желтые Воды, меняем все руководство. Там девушка была Илона, она неплохая, вроде согласилась.

Читайте также: Ким Кардашьян удивила поклонников сексуальной стойкой на голове в одном белье