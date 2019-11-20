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    Жизнь

    В правительство через кровать? «Слуги народа» спровоцировали новый громкий скандал

    • Розсилка
    <p>По словам Клитиной, она обожает свою семью</p> <p>Фото: facebook.com/aleksandra.klitina</p> <div></div> - В правительство через кровать? «Слуги народа» спровоцировали новый громкий скандал

    По словам Клитиной, она обожает свою семью

    Фото: facebook.com/aleksandra.klitina

    Украинский политик открестилась от попадания в правительство через постель

    Заместитель министра транспорта и инфраструктуры Украины Александра Клитина опровергла информацию о том, что она попала в правительство через постель. Об этом она написала в своем Фесубке, опубликовав фото мужа и сына.

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    В правительство через кровать? «Слуги народа» спровоцировали новый громкий скандал
    В правительство через кровать? «Слуги народа» спровоцировали новый громкий скандал
    В правительство через кровать? «Слуги народа» спровоцировали новый громкий скандал
    В правительство через кровать? «Слуги народа» спровоцировали новый громкий скандал
    В правительство через кровать? «Слуги народа» спровоцировали новый громкий скандал
    В правительство через кровать? «Слуги народа» спровоцировали новый громкий скандал
    В правительство через кровать? «Слуги народа» спровоцировали новый громкий скандал
    В правительство через кровать? «Слуги народа» спровоцировали новый громкий скандал
    В правительство через кровать? «Слуги народа» спровоцировали новый громкий скандал
    В правительство через кровать? «Слуги народа» спровоцировали новый громкий скандал
    В правительство через кровать? «Слуги народа» спровоцировали новый громкий скандал
    Фото: facebook.com/aleksandra.klitina

    «Я обожаю свою семью! Похоже, что у нас неадекватная журналистика. Делают ненормальные выводы из каких-то недоказанных сплетен», – написала Клитина.

    О том, что Клитина попала на свою должность через постель начали говорить после опубликованной аудиозаписи «слугой» Антоном Поляковым.

    «Александра Клитина, та самая замминистра, которая, судя по аудиозаписи, попала на должность через кровать. А вы говорите, что только через лифт можно», - отметил нардеп в комментарии к опубликованной записи.

    - Пока женщины ушли, можно я покажу, какой у нас новый замминистра. Клитина Саша. Она просила, сильно хотела.

    - Хорошая? - Ого! Охеренная! - Вот, назначили, девушка очень хотела стать замминистра! [смех]

    - Это называется, я чиста перед вами.

    - Капец, конечно, нееее, хороша подруга.

    - Ха, ты куда, 5 детей.

    - У вас там интересно.

    - А Савченко где?

    ...

    - Мы на галерке и с девчонками там гоп-гоп. Ну в ОПЗЖ там непростые, там за ними такие стоят, что…

    - Ну понятно.

    ...

    Кстати, Желтые Воды, меняем все руководство. Там девушка была Илона, она неплохая, вроде согласилась.

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