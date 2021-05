В США умер многократный лауреат «Грэмми»

Музыкант стал известен широкой публике в 1970 году

Умер американский кантри- и поп-исполнитель Би Джей Томас. Об этом сообщает CNN.

Передается, что Томас скончался 29 мая в Техасе. Причиной смерти музыканта называют осложнения, вызванные раком легких. Ему было 78 лет.

Билли Джо Томас (полное имя) родился 7 августа 1942 года в городе Хьюго, штат Оклахома. Впервые певец получил признание общественности благодаря каверу на песню кантри-звезды Хэнка Уильямса I'm So Lonesome I Could Cry. Хит в его исполнении продержался около 13 недель в топе Billboard Hot 100 в 1966 году. Через два года Томас вошел в список пяти наиболее популярных музыкантов с треком Hooked on a Feeling на стихи его друга Марка Джеймса.

Музыкант стал известен широкой публике в 1970 году. Тогда он исполнил композицию авторства Берта Бакарака Raindrops Keep Fallin' on my Head для саундтрека фильма-вестерна «Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид». В 2014 году этот сингл был принят в Зал славы премии «Грэмми».

За свою творческую карьеру певец становился пятикратным лауреатом премий «Грэмми». В мире было продано более 70 миллионов копий его альбомов, его песни неоднократно возглавляли хит-парады в США.

