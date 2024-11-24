Модний дім Chanel обрав для різдв’яного ролику «Щедрик» Леонтовича

За сюжетом ролика, супермодель перебуває в будинку серед засніжених гір і мріє про казкову зимову атмосферу

У рекламному ролику знялась італійська супермодель Вітторія Черетті

Саундтреком до реклами Chanel No 5 стала пісня «Щедрик» українського композитора Миколи Леонтовича. Італійська модель Вітторія Черетті відзнялась в різдвяній зйомці для модного Дому Chanel. Відео опубуліковано на офіційній сторінці модного дому Chanel.

За сюжетом ролика, супермодель перебуває в будинку серед засніжених гір і мріє про казкову зимову атмосферу. Під звуки «Щедрика» її бажання здійснюється – починає падати лапатий сніг.

Зазначимо, Carol of the Bells є однією із найпопулярніших різдвяних пісень у світі. В ролику звучить англомовний текст щедрівки, яку написав американський композитор українського походження Пітер Вільговський.

«Щедрик» – всесвітньо відомий твір для хору українського композитора Миколи Леонтовича, створений на початку XX століття. Після гастролей хору Олександра Кошиця в країнах Європи у 1919 році та в США у 1922 році, «Щедрик» став знаним не тільки в Україні, але й у всьому світі. Після того, як у 1936 році популярний американський композитор українського походження Петро Вільговський написав низку англійських текстів до композиції «Щедрик», його англомовна версія відома як «Дзвінка колядка, Колядка дзвонів» (Carol of the Bells) стала однією з найпопулярніших різдвяних пісень у світі.

В наші часи «Щедрик» можна почути в усіх куточках світу англійською, німецькою, іспанською, японською тощо.

Нагадаємо, гурт «Антитіла» разом із ансамблями Верьовки та «Зернятко» створили англомовну композицію Carol for the Charity.