Віцепрезидент США Венс оголосив про вагітність дружини

Джей Ді Венс Венс зазначив, що дружина та майбутній малюк почуваються добре

Віцепрезидент США Джей Ді Венс повідомив, що його дружина Уша вагітна. У подружжя має народитися хлопчик, поява якого на світ очікується наприкінці липня. Про це пише «Главком».

У своїй заяві Венс зазначив, що дружина та майбутній малюк почуваються добре. Він підкреслив, що попри насичений графік і державну службу, родина з великим хвилюванням чекає на поповнення.

Віцепрезидент також висловив окрему вдячність військовим медикам за якісну опіку над його сім’єю та подякував своїй команді, чия підтримка дозволяє поєднувати служіння країні з вихованням дітей.

Раніше прессекретарка Дональда Трампа Керолайн Левітт поділилася радісною звісткою – у травні 2026 року вона вдруге стане мамою. Разом із чоловіком вони очікують на народження доньки.

Левітт назвала цю новину найкращим подарунком до Різдва та зазначила, що їхній син з нетерпінням чекає на роль старшого брата.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп у захваті від професіоналізму свого прессекретаря Керолайн Левітт.

Американський лідер похвалив «губи-кулемети» представниці Білого дому. «Це гарне обличчя, ці губи, які не зупиняються, ап, ап, ап, ап, як маленький кулемет, вона нічого не боїться! Знаєте чому? Тому що у нас правильна політика!» – зазначив він.