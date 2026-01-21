Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Віцепрезидент США Венс оголосив про вагітність дружини

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
фото: The White house/Facebook

Джей Ді Венс Венс зазначив, що дружина та майбутній малюк почуваються добре

Віцепрезидент США Джей Ді Венс повідомив, що його дружина Уша вагітна. У подружжя має народитися хлопчик, поява якого на світ очікується наприкінці липня. Про це пише «Главком».

У своїй заяві Венс зазначив, що дружина та майбутній малюк почуваються добре. Він підкреслив, що попри насичений графік і державну службу, родина з великим хвилюванням чекає на поповнення.

Віцепрезидент також висловив окрему вдячність військовим медикам за якісну опіку над його сім’єю та подякував своїй команді, чия підтримка дозволяє поєднувати служіння країні з вихованням дітей.

Віцепрезидент США Венс оголосив про вагітність дружини фото 1

Раніше прессекретарка Дональда Трампа Керолайн Левітт поділилася радісною звісткою – у травні 2026 року вона вдруге стане мамою. Разом із чоловіком вони очікують на народження доньки.

Левітт назвала цю новину найкращим подарунком до Різдва та зазначила, що їхній син з нетерпінням чекає на роль старшого брата.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп у захваті від професіоналізму свого прессекретаря Керолайн Левітт. 

Американський лідер похвалив «губи-кулемети» представниці Білого дому. «Це гарне обличчя, ці губи, які не зупиняються, ап, ап, ап, ап, як маленький кулемет, вона нічого не боїться! Знаєте чому? Тому що у нас правильна політика!» – зазначив він.

Теги: дружина вагітність Джей Ді Венс США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Союзники бояться, що США використають розвідку проти Європи
НАТО відрізає США від частини розвідданих
Вчора, 19:18
Роджер Аллерс був ключовою фігурою в анімаційному підрозділі Disney в 1990-ті роки
«Король Лев», «Аладдін», «Красуня і чудовисько». Помер режисер мультфільмів Disney
19 сiчня, 13:06
Українська команда повністю інформує американську сторону про постійні російські удари по енергосистемі
Українська делегація в США працює над документами для закінчення війни – Зеленський
18 сiчня, 21:39
Населення Венесуели переважно з полегшенням сприйняло арешт Мадуро
Трамп звільнив Венесуелу від Мадуро. Що тепер відбувається в країні? Інтерв'ю
12 сiчня, 17:55
Раніше президент повідомляв, що РФ на тлі негоди готує нові удари по Україні
Посольство США попередило про масований російський удар найближчими днями
8 сiчня, 20:49
Рубіо заявив, що адміністрація президента Дональда Трампа розробила триетапний план дій для Венесуели
Рубіо: США мають триетапний план для Венесуели
8 сiчня, 01:42
Державний секретар США Марко Рубіо виступає під час прес-конференції в Палм-Біч, штат Флорида, у суботу
Що чекає на Венесуелу після усунення Мадуро? Рубіо дав відповідь
4 сiчня, 22:44
Знищений зенітний підрозділ на військовій авіабазі Ла-Карлота в Каракасі, Венесуела, 3 січня 2026 року
«Кров за нафту»: конгресмен США розкритикував операцію у Венесуелі
4 сiчня, 06:57
Адміністрація Трампа запустила YouTube-стрім про свої «досягнення»
Адміністрація США перед Різдвом запустила стрім про досягнення Трампа
22 грудня, 2025, 09:39

Життя

Віцепрезидент США Венс оголосив про вагітність дружини
Віцепрезидент США Венс оголосив про вагітність дружини
У США з'явилася інсталяція, присвячена таємній листівці Трампа до Епштейна
У США з'явилася інсталяція, присвячена таємній листівці Трампа до Епштейна
Помер засновник модного бренду Valentino
Помер засновник модного бренду Valentino
Макрон посеред зими прийшов на роботу в сонцезахисних окулярах
Макрон посеред зими прийшов на роботу в сонцезахисних окулярах
Чоловік Тимошенко прийшов до суду підтримати дружину
Чоловік Тимошенко прийшов до суду підтримати дружину
Скандал навколо серіалу «Чорнобиль». Творці фільму виплатять пів мільйона гривень вдові ліквідатора ЧАЕС
Скандал навколо серіалу «Чорнобиль». Творці фільму виплатять пів мільйона гривень вдові ліквідатора ЧАЕС

Новини

Трамп зірвав підписання угоди про відбудову України на $800 млрд
Вчора, 21:42
Нідерланди додатково виділили 23 млн євро на енергетику України
Вчора, 20:52
Міністр торгівлі США пообіцяв «розумний фінал» суперечки з ЄС
Вчора, 19:56
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 20 січня
Вчора, 05:59
Трамп придбав облігації Netflix і Warner Bros після оголошення про їхнє злиття
19 сiчня, 17:58
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 19 січня
19 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua