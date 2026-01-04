Що чекає на Венесуелу після усунення Мадуро? Рубіо дав відповідь

Державний секретар США Марко Рубіо виступає під час прес-конференції в Палм-Біч, штат Флорида, у суботу

Рубіо заперечив, що метою операції був контроль над нафтовими ресурсами Венесуели

Державний секретар США Марко Рубіо під час виступів на провідних політичних телеканалах деталізував наміри адміністрації Трампа стосовно майбутнього Венесуели. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Рубіо назвав ідею проведення миттєвих виборів нереалістичною, підкресливши, що система, вибудувана режимом протягом 15 років, не зникне за один день. Хоча США прагнуть до демократії в регіоні, конкретних термінів наразі немає.

Дипломат роз'яснив слова Трампа про те, що США «керуватимуть» країною. Йдеться про розробку комплексної стратегії за участю всіх структур національної безпеки США для стабілізації ситуації. Офіційний Вашингтон свідомо не відкидає варіант введення військ або окупації. За словами Рубіо, Дональд Трамп зберігає цю можливість як інструмент впливу на подальший розвиток подій.

Держсекретар заперечив, що метою операції був контроль над нафтовими ресурсами, проте він впевнений у великому інтересі західного бізнесу до відновлення венесуельської видобувної галузі. США планують спостерігати за діями віцепрезидентки Делсі Родрігес, яка наразі виконує обов'язки глави держави. Від неї очікують значно вищого рівня лояльності та взаємодії.

Рубіо зауважив, що хоча рух Марії Коріни Мачадо є важливим, більшість опозиційних лідерів перебувають за кордоном. На цей час Вашингтон зосереджений на розв'язанні нагальних проблем, а не на підтримці конкретних політичних сил. Водночас він пояснив, що під час захоплення Мадуро затримати інших підсанкційних посадовців було технічно неможливо, оскільки президент був основною ціллю.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо прокоментував заяву віцепрезидентки Венесуели Делсі Родрігес, яка раніше заперечила можливість переходу країни під контроль Вашингтона та назвала Ніколаса Мадуро «єдиним лідером».

Рубіо зазначив, що утримається від передчасних оцінок її слів. За його словами, подальша стратегія Сполучених Штатів залежатиме не від риторики венесуельських посадовців, а від їхніх конкретних дій у найближчі тижні.

Нагадаємо, віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес виступила зі зверненням на державному телебаченні, у якому підтвердила статус Ніколаса Мадуро як єдиного законного президента країни. Це стало відповіддю на заяви Дональда Трампа про нібито складання нею присяги після захоплення Мадуро під час військової операції.

Як відомо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп заявив про успішну великомасштабну операцію США проти Венесуели та її лідера Ніколаса Мадуро. За його словами, Мадуро разом із дружиною був схоплений і вивезений з країни в межах спільної операції з американськими правоохоронцями.