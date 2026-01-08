Головна Світ Політика
Рубіо: США мають триетапний план для Венесуели

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Рубіо заявив, що адміністрація президента Дональда Трампа розробила триетапний план дій для Венесуели
фото: Reuters

Заяви Рубіо викликали різку критику серед демократів

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація президента Дональда Трампа розробила триетапний план дій для Венесуели після захоплення Ніколаса Мадуро американськими військами, передає «Главком».

За словами Рубіо, перший етап передбачає стабілізацію ситуації в країні та запобігання хаосу. Далі США планують перейти до фази відновлення, в межах якої американським та західним компаніям буде надано доступ до венесуельського ринку, зокрема у нафтовому секторі. Третім етапом має стати перехідний період, який, за словами держсекретаря, має привести до формування нового уряду.

«Наразі ми маємо значні важелі впливу на тимчасові органи влади. Але врешті саме венесуельський народ має визначити майбутнє своєї країни», – заявив Рубіо.

Він також повідомив, що адміністрація Трампа близька до укладення угоди щодо купівлі 30-50 млн барелів венесуельської нафти з подальшим продажем за ринковими цінами. Отримані кошти планується спрямувати на підтримку переходу до нового уряду у Венесуелі.

Заяви Рубіо викликали різку критику серед демократів. Сенатор Кріс Мерфі назвав план «божевільним» та заявив, що він виглядає як «крадіжка нафти під дулом зброї». Колишня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі заявила, що Конгрес досі не отримав повної інформації щодо вартості операції.

Водночас республіканець Дон Бейкон підтримав усунення Мадуро, але застеріг, що фокус на нафті може зашкодити легітимності дій США на міжнародній арені.

Як відомо, 3 січня США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої було затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Мадуро разом із дружиною був схоплений і вивезений з країни в межах спільної операції з американськими правоохоронцями.

Нагадаємо, 5 січня, очільника Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію Флорес було доправлено до суду Нью-Йорка. Мадуро обвинувачується федеральним судом США за кількома тяжкими кримінальними статтями, пов’язаними з наркоторгівлею і тероризмом. Ці звинувачення було вперше висунуто заочно в березні 2020 року.

Згодом віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес офіційно стала тимчасовою президенткою країни. Церемонія складання присяги пройшла під головуванням спікера парламенту Хорхе Родрігеса. Родрігес закликала до «спільного розвитку в межах міжнародного права» заради зміцнення стабільного співіснування. Венесуела планує зосередитися на побудові «збалансованих та шанобливих» відносин як із США, так і з іншими країнами регіону.

До слова, після усунення від влади Ніколаса Мадуро президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон переріс традиційну «доктрину Монро», жартома назвавши новий курс «доктриною Донро». Оглядач The Financial Times Гідеон Рахман зазначає, що венесуельська операція стала яскравим підтвердженням намірів Білого дому встановити повне домінування у Західній півкулі, що зафіксовано в оновленій стратегії нацбезпеки США.

