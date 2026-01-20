НАТО відрізає США від частини розвідданих

Союзники побоюються використання розвідданих для політичного тиску на Данію та Гренландію

Частина чиновників НАТО почала обмежувати передачу розвідувальної інформації Сполученим Штатам після публічних погроз Дональда Трампа щодо встановлення контролю над Гренландією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на британське видання The i Paper.

За даними видання, ще донедавна розвідслужби країн НАТО тісно співпрацювали зі США з питань військових загроз, кібератак, шпигунства та таємних операцій. Однак останні заяви Трампа щодо Гренландії суттєво підірвали довіру між союзниками.

Співрозмовник у структурах НАТО заявив, що співробітники Альянсу свідомо скорочують обсяг інформації, якою діляться з американською стороною. Головне побоювання полягає в тому, що отримані дані можуть бути використані Вашингтоном як інструмент тиску на Данію та владу Гренландії.

Джерело в британській розвідці назвало ситуацію «безпрецедентною» для трансатлантичних відносин і попередило, що політичні кроки Трампа ризикують довгостроково послабити розвідувальну взаємодію між ключовими союзниками.

Традиційно США та Велика Британія обмінюються даними в межах угоди «Два ока», а також у форматі альянсу «П’ять очей» разом з Австралією, Канадою та Новою Зеландією. Однак, за словами джерела, нинішня позиція Трампа ставить під сумнів особливий статус Лондона в цих механізмах.

Інсайдер зазначив, що через конфлікт навколо Гренландії Вашингтон дедалі частіше сприймає Велику Британію не як окремого стратегічного партнера, а радше як частину «європейського блоку», що суперечить традиційній логіці «особливих відносин».

У той же час у НАТО офіційно не підтверджують зміну формату співпраці, наголошуючи, що Альянс залишається ключовим майданчиком безпекової координації. Проте неформально джерела визнають: політична напруга між Вашингтоном і європейськими столицями вже відчутно впливає на робочі контакти розвідки.

Дональд Трамп неодноразово публічно заявляв про намір отримати контроль над Гренландією, називаючи це питанням національної безпеки США. Він різко розкритикував європейських лідерів, які виступили проти цієї ідеї, та закликав їх більше зосереджуватися на війні Росії проти України.

Паралельно Трамп оголосив про плани запровадити з 1 лютого 10% мита на товари з Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Нідерландів, Фінляндії та Великої Британії. Якщо домовленості щодо Гренландії не буде досягнуто, з 1 червня ці мита мають зрости до 25%.