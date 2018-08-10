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    Жизнь

    Западные СМИ выяснили из-за чего плакал Джастин Бибер

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    Джастин Бибер&nbsp; с Хейли Болдуин - Западные СМИ выяснили из-за чего плакал Джастин Бибер
    Джастин Бибер  с Хейли Болдуин

    Месяц назад Джастин Бибер удивил поклонников новостью о помолвке с Хейли Болдуин

    Нежное признание в любви, которое певец опубликовал в своем Instagram, заставило расчувствоваться даже самых черствых фанатов, а вот на этой неделе пролить слезы пришлось уже самому Биберу.

    Сначала мы увидели плачущего Джастина в парке на велопрогулке с невестой, а потом - в одном из ресторанов Нью-Йорка. И вот когда уже пошли слухи, что все это - признаки разлада в отношениях, пара рассказала, что стало истинной причиной расстройства.

    Вывести на чистую воду жениха и невесту смогло издание TMZ. На расспросы журналистов Джастин показал книгу Тимоти Келлера под названием «Смысл брака», которая была при нем. Бибер объяснил, что у него просто был сложный день на долгом пути к счастливому браку:

    «Бывают хорошие дни, бывают плохие. Если у вас не бывает проблем, значит все не по-настоящему», - прокомментировал Джастин.

    Джерело: Hello!

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