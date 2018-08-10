51-летняя Памела Андерсон готова снова стать мамой



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Памела Андерсон и футболист Адиль Рами

Роман Памелы Андерсон и 32-летнего футболиста Адиля Рами набирает обороты

Актриса призналась, что планирует родить возлюбленному ребенка. Свой возраст помехой для беременности знаменитость не считает. А зачать Андерсон планирует метолом ЭКО.

Памела, которая уже вырастила двух сыновей, 22-летнего Брэндона и 20-летнего Дилана, несколько лет назад заморозила необходимое количество своих яйцеклеток. И теперь сможет родить третьего ребенка, пройдя необходимые процедуры.

Существуют и риски. Много лет назад экс-супруг Памелы и отец ее старших детей Томми Ли заразил ее гепатитом С. Несмотря на то, что после длительного лечения Андерсон удалось побороть заболевания, врачи предупредили ее, что во время беременности могут возникнуть связанные с ушедшим гепатитом осложнения.

Впрочем, пока ребенок актрисы и футболиста еще в проекте, одно известно наверняка — если малыш родится, то уже после того, как его родители поженятся. По информации инсайдеров, пятая свадьба Андерсон состоится на юге Франции.

Джерело: graziamagazine.ru